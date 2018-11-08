Епідемії та летальних випадків від грипу в Україні немає – МОЗ

Міністерство охорони здоров’я повідомляє, що захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції в Україні перебуває на «неепідемічному рівні, притаманному для початку епідемічного сезону».

У 44-й тиждень року «інтенсивний показник захворюваності становить 349,2 на 100 тисяч населення, що на 32,7 % менше від епідемічного порогу по Україні».

Дві третини з понад 147 тисяч людей, які захворіли минулого тижня, складають діти віком до 17 років.

«Летальних випадків від грипу не зареєстровано», – наголошують фахівці.

Також у МОЗ вказують, що з початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 41 200 людей.

Грип — це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або ж близький контакт. Будь-хто в будь-якому віці може захворіти на грип.

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