Супрун обіцяє 350 тисяч вакцин проти грипу

Вакцини проти грипу вартістю від 200 до 300 гривень можна буде придбати в аптеках, повідомила 9 жовтня виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.

«Одне щеплення захищає упродовж усього сезону грипу від найбільш розповсюджених і небезпечних штамів у епідсезоні в Україні. Протягом найближчих тижнів в аптеки доставлять 350 тисяч доз вакцин проти грипу, де ви зможете їх придбати. Така кількість визначена дистриб’юторами відповідно до аналізу попиту минулих років», – вказала очільниця МОЗ.

Супрун нагадує, що «від грипу не захищає цибуля або часник, лимон чи вітамін C, оксолінова мазь та бальзам «звьоздочка», жодні імуномодулятори й блокатори вірусів».

У новому епідемічному сезоні в Україні, ймовірно, циркулюватимуть три штами вірусу грипу, вакцини проти них уже перереєстровані, інформує Міністерство охорони здоров’я.

Повідомляється, що згідно з опублікованим прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров’я, вірусами, які ймовірно будуть циркулювати в Україні у новому епідсезоні, є A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09; A/Singapore/ INFIMH-16-0019/2016(H3N2); B/Colorado/06/2017.

«Для епідсезону 2018–2019 року в Україні очікується наявність трьох вакцин від грипу. Одна з них уже зареєстрована, друга вакцина завершила процес спеціалізованої експертизи реєстрації, матеріали щодо третьої вакцини перебувають на розгляді у Державному експертному центрі», – зазначають в МОЗ.

За даними міністерства, минулого епідсезону в Україні було зафіксовано сім смертей від грипу, жоден із цих пацієнтів не був від нього щеплений. Новий епідемічний сезон захворюваності на грип розпочинається з жовтня 2018 року та триватиме до травня 2019 року.