За тиждень на грип та ГРВІ захворіли понад 150 тисяч українців – МОЗ

За тиждень на грип та ГРВІ захворіли 152 тисячі українців, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я України. Серед них – 68,4% дітей віком до 17 років.

Водночас наразі захворюваність на грип та ГРВІ в Україні перебуває на неепідемічному рівні, притаманному для початку епідемічного сезону. Інтенсивний показник захворюваності становить 359,7 на 100 тисяч населення, що на 30,7% менше епідемічного порогу в Україні.

За даними МОЗ, із початку епідемічного сезону проти грипу вакциновані 61 970 людей.

Грип — це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або ж близький контакт. Будь-хто в будь-якому віці може захворіти на грип.

Більше цікавих новин, які не потрапили на сайт, – у Telegram-каналі Радіо Свобода. Долучайтеся!