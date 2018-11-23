Курці в середньому в 20 разів частіше хворіють на рак легень – МОЗ

Люди, які курять, у середньому в 20 разів частіше отримують рак легень або вмирають від цієї хвороби, ніж некурці, повідомляє виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.

«Що довше та частіше ви курите, то вищі ризики. Шкідливі у цьому випадку не тільки сигарети, а й сигари і люльки. Пасивні курці також потрапляють у зону ризику», – наголосила Супрун.

За даними МОЗ, у світі щорічно виявляють понад два мільйони нових випадків раку легень. За даними ВООЗ, рак легень став причиною близько одного мільйона 700 тисяч смертей за 2018 рік. Висока захворюваність на рак легень спостерігається і в Україні. Щороку фіксується близько 13 тисяч нових випадків хвороби, кажуть медики.

При цьому чоловіки хворіють у п’ять разів частіше за жінок.

Листопад – місяць обізнаності про рак легень.