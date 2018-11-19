МОЗ: серцево-судинні захворювання є причиною 67% смертей в Україні

Серцево-судинні захворювання є причиною понад половини – 67% – усіх смертей в Україні, повідомляє Міністерство охорони здоров’я. У МОЗ наводять поради, як «врятувати серце»:

Кинути курити, бо куріння є однією із головних причин виникнення серцево-судинних захворювань. Через рік без куріння ризик серцевого нападу знижується вдвічі, у порівнянні з ризиками курця.

Бути активними, приділяти 1,5 години кардіонавантаженням щотижня.

Стежити за вагою і тим, що їсте. Надмірна вага підвищує ризик серцево-судинних захворювань. Їжа має бути здоровою і збалансованою: щодня овочі і фрукти, а от насичених жирів, солі і цукру варто уникати.

Відмовитись від алкоголю. Систематичне вживання алкоголю збільшує ризики серцево-судинних захворювань.

Читати етикетки на продуктах харчування і зважати не лише на термін придатності, а й на калорійність, жирність, вміст солі й цукру.

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