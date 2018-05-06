ВООЗ закликає людей скоротити споживання їжі з небезпечними жирами

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликає людей в усьому світі скоротити споживання жирної їжі, яка закупорює артерії. Про це йдеться в доповіді організації, опублікованій 4 травня.

В організації зауважують, що ця ініціатива – це спроба запобігти 17 мільйонам випадків смерті від серцево-судинних захворювань, які пов’язані з харчовими продуктами, що містять насичені жири і трансжири.

Насичені жири часто зустрічаються в маслі, лососі, яєчних жовтках та коров’ячому молоці.

ВООЗ закликає дорослих та дітей зменшити споживання цих жирів до 10% від загальних щоденних потреб у енергії.

Агенція ООН з охорони здоров’я також прагне, щоб трансжири, які є в запечених та смажених продуктах та кулінарній олії, складали лише один відсоток від щоденного споживання калорій.

В організації зауважують, що існує більш здорова альтернатива харчуванню, наповненому насиченими та трансжирами, які часто позначають як «гідрогенізовані» – це означає, що додано водень, що полегшує їх використання.

«Якщо ми дійсно хочемо позбутися небезпеки надлишку трансжиру, то має бути дуже сильна, потужна дія від урядів, щоб забезпечити, аби під час виробництва продуктів не використовували гідрогенізовану рослинну олію», – заявив представник ВООЗ Франческо Бранка.

За його словами, усунення таких жирів, що було зроблено у багатьох країнах, навіть не помітив споживач.

«Виробники можуть використовувати інший жир, і ви можете мати свій чудовий круасан, який не містить трансжирів», – додав Бранка.

За даними ВООЗ, на сьогодні Західна Європа «практично припинила» використання трансжирів, а Данія повністю заборонила. Проте, як застерігає Бранка, бідніші регіони стикаються з проблемами трансжирів. До таких відносяться кілька країн Східної Європи, а також Індія, Пакистан, Іран, багато африканських держав та Аргентина.

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Найчастіше трансжири містяться у кондитерських виробах, випічці, снеках, напівфабрикатах, продуктах глибокої заморозки, маргарині. У МОЗ України радять уникати технологічно оброблених продуктів, які містять гідрогенізований рослинний жир, кулінарний та кондитерський жир, маргарин.

Федеральна адміністрація США з харчової продукції та лікарських засобів у 2015 році офіційно повідомила про те, що гідрогенізовані рослинні жири не можуть надалі вважатись безпечними для здоров’я, та надала харчовій промисловості час до 2018 року, щоб повністю замінити такі жири у складі харчових продуктів.