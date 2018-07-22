Супрун порадила, як безпечно їсти солодке

Виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун дала поради тим, хто не може відмовитися від солодкого, як не зашкодити здоров’ю, про це вона написала у Facebook.

Комбінації цукру, білого борошна, масла і транс-жирів, які додають в солодощі, очільниця МОЗ назвала «діабетом на тарілці». За її словами, ці інгредієнти дослідники пов’язують з високими ризиками появи серцево-судинних хвороб, ожиріння, карієсу, хвороб печінки та деяких видів раку.

«ВООЗ рекомендує обмежити споживання вільного цукру до 10% від загальної кількості спожитих калорій. Для людей, які щодня витрачають у середньому 2000 ккал (а це більшість дорослих, які ведуть малоактивний спосіб життя) – до 50 г на добу (10 чайних ложок)», – пише Супрун.

Тим, кому важко відмовитися від солодкого, Уляна Супрун порадила готувати власні десерти, в які можна вкладати менше олії та цукру, ніж є в магазинних, а ще додавати до свого продукту більш корисні сухофрукти чи горіхи.

Також вона рекомендує контролювати порції та кількість солодкого.

«Цей спосіб часто вартує великої кількості зусиль, адже здається важко дати спокій вже розпочатій пачці печива. Відберіть невелику кількість і перед тим, як почати їсти, просто відкладіть якомога далі всі залишки», – написала Супрун.

Вона стверджує, що найбезпечніший спосіб споживати солодке – це обирати більш корисні альтернативи замість шкідливих тістечок з кремом: чорний шоколад, горіхи, мед та сухофрукти.

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