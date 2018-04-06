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06 Квітень 2018, Київ 20:30
Новини | Події

Супрун: в Україні чверті дорослого населення загрожує серцевий напад

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун стверджує, що в Україні чверть дорослого населення перебуває під потенційною загрозою серцевого нападу.

«На жаль, майже третина усіх смертей у світі відбувається внаслідок серцево-судинних захворювань. А в Україні - чверть дорослих знаходиться під потенційною загрозою серцевого нападу», – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Керівник МОЗ зауважує, що у 80% випадків серцево-судинним захворюванням можна запобігти, змінивши спосіб життя.

Супрун рекомендує не курити, більше рухатися, харчуватися правильно і контролювати свою вагу, відмовитися або принаймні обмежити вживання алкоголю.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, вживання алкоголю підвищує ризик виникнення злоякісних пухлин.

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