ВООЗ: вживання алкоголю підвищує ризик виникнення злоякісних пухлин

Всесвітня організація охорони здоров’я у Всесвітній день боротьби проти раку нагадує, що вживання алкоголю підвищує ризик виникнення злоякісних пухлин.

Як йдеться у повідомленні організації від 2 лютого, досі далеко не всі усвідомлюють зв’язок між зловживанням алкоголем та ризиком розвитку ракових захворювань.

«Було встановлено, що вживання алкоголю може викликати щонайменше сім видів раку, а саме: рак кишечника (товстої і прямої кишки); рак молочної залози; рак стравоходу; рак гортані; рак печінки; рак ротової порожнини; рак горла», – зазначають в організації.

У ВООЗ стверджують, що існує зв’язок між кількістю спожитого алкоголю та ризиком виникнення раку.

«Так, ризик розвитку раку молочної залози у жінок підвищується на 50%, якщо вона випиває чотири келихи вина щодня, і на 130%, якщо вона випиває 8 келихів щодня. Чітко встановленого нижнього порогу безпечного вживання спиртних напоїв не існує, а це значить, що навіть невеликі дози алкоголю підвищують ризик розвитку раку», – йдеться в повідомленні.

За даними ВООЗ, онкологічні захворювання є однією з провідних причин смертності в світі. Медики реєструють близько 14 мільйонів нових випадків раку в рік. За прогнозами, в найближчі 20 років число хворих на рак збільшиться на 70 відсотків.

У ВООЗ наполягають, що рак не має бути вироком – здоровий спосіб життя, рання діагностика і належне лікування допоможуть здобути перемогу над хворобою.

За даними МОЗ, щороку в Україні діагностують понад 140 тисяч нових випадків раку.

4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку.