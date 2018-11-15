З 2010 року кількість курців в Україні зменшилась на 20% – дослідження

В Україні впродовж 2010-2017 років кількість курців знизилась на 20%, продовжують курити 23% дорослих. Про це свідчать результати Глобального опитування дорослих щодо вживання тютюну (GATS), повідомили 15 листопада у міністерстві охорони здоров’я України.

Наразі курять 40% українських чоловіків і 9% жінок – загалом 8,2 млн дорослих українців. Більше половини із теперішніх курців хочуть кинути курити.

Поширеність куріння серед молоді 13–15 років зменшилася на 23% порівняно з 2011 роком та на 43% – порівняно з 2005 роком.

Як свідчить дослідження:

92,7% дорослих вважають, що куріння може призвести до серйозних захворювань;

85,5% дорослих вважають, що вдихання вторинного тютюнового диму викликає серйозні захворювання;

53,7% дорослого населення переконані, що куріння кальяну з тютюном може призвести до серйозних захворювань;

11,5% помилково вважають, що деякі види сигарет менш шкідливі, ніж інші;

83,2% підтримують заборону куріння у приміщеннях на роботі та в громадських місцях.

21,0% теперішніх курців тютюну говорять, що вони припинять курити, якщо ціна на тютюнові вироби різко зросте, а 25,8% зазначають, що вони куритимуть менше.

У МОЗ нагадали, що куріння залишається однією з основних причин неінфекційних хвороб, серед яких інфаркт, інсульт, рак, діабет другого типу.

Глобальне опитування дорослих щодо вживання тютюну (GATS) – це одне з найбільш комплексних досліджень, що охоплює все населення країни віком від 15 років і старших й дає можливість отримувати достовірні дані стосовно вживання тютюну та відстежувати ефективність здійснення політики контролю над тютюном. В Україні GATS було проведене двічі – у 2010 та 2017 роках. Глобальне опитування молоді щодо вживання тютюну проводилося в Україні тричі — у 2005, 2011 та 2017 років.

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