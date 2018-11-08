В Україні стартує інформаційна кампанія про шкоду від куріння кальяну

В Україні розпочалась інформаційна кампанія про те, чому не варто курити кальян, повідомляє Міністерство охорони здоров’я країни.

Кальянний дим шкодить здоров’ю як курців, так і людей навколо, навіть більше ніж сигаретний, йдеться в повідомленні.

За результатами останнього Глобального опитування дорослих щодо вживання тютюну, понад 2% дорослих є активними курцями кальяну. Крім того, серед молоді від 14 до 34 років, які нині не курять, близько половини пробували курити кальян.

Дим кальянів, як і дим інших тютюнових виробів, містить токсичні речовини, що можуть викликати рак, серцево-судинні, респіраторні й інші захворювання – застерігають у МОЗ.

«Люди, які вживають кальян протягом півгодини – години, отримують в десятки разів більше токсичних і канцерогенних речовин, ніж під час куріння сигарет. Вони отримують велику дозу чадного газу, який спричиняє нестачу кисню в організмі – гіпоксію», – заявив Отто Стойка, національний експерт з контролю над тютюном, головний лікар Київського міського центру здоров’я.

За його словами, важливо, зокрема, оберігати людей від вторинного кальянного диму і контролювати заборону куріння кальяну в приміщеннях.

Курити кальяни у громадських місцях, включно із закладами ресторанного господарства, заборонено з 2012 року на рівні із курінням звичайних та електронних сигарет. Проте за результатами громадського моніторингу у січні 2018 року, кальян продовжують курити фактично у кожному п’ятому кафе, барі та ресторані, наголошують у МОЗ.

Інформаційну кампанію про шкоду від куріння кальяну ініціювали Центр громадського здоров’я МОЗ України разом з громадською організацією «Життя».

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