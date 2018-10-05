У НМУ імені Богомольця відновили виплати зарплат і стипендій – МОЗ

Студентам і викладачам Національного медичного університету імені Олександра Богомольця виплатили стипендії та заробітні плати, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

«Затримка виплат сталася через свавілля і протиправні дії екс-ректорки НМУ Катерини Амосової – відомості про неї як керівника університету були незаконно внесені до Єдиного державного реєстру. Після чого вона, не маючи для цього жодних повноважень, 28 вересня підписала платіжні документи», – стверджують у МОЗ.

У міністерстві нагадали, що наказ МОЗ про поновлення Амосової на посаді ректора університету вийшов 1 жовтня.

«Відповідно, Державна казначейська служба України (ДКСУ) не прийняла документи, підписані Катериною Амосовою. Також у ДКСУ є зразки підписів Олександра Науменка як особи, що має право підпису як законний керівник НМУ», – розповіли в МОЗ.

Після звернення міністерства з роз’ясненнями ДКСУ відновила виплати зарплат і стипендій в університеті.

5 жовтня в МОЗ повідомили, що в Національному медичному університеті імені Богомольця заблоковані виплати заробітної платні, стипендій і комунальних платежів. У міністерстві зазначили, що з ректорату вищого навчального закладу зникли документи, без яких університет не може працювати належним чином.

МОЗ вперше звільнило Катерину Амосову з посади ректора НМУ 30 березня. У відомстві заявляли, що міністерська комісія оцінила її роботу в 2017 році як незадовільну. Амосова звинувачення відкинула і звернулася до суду.

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30 вересня Печерський суд скасував наказ міністерства про звільнення Амосової з посади ректора найбільшого медичного університету в Україні. Однак у МОЗ заперечили, що для поновлення Амосової на посаді вона мала б наново укласти трудовий договір з міністерством, та закликали правоохоронні органи розслідувати її діяльність.

7 вересня МОЗ визнало виконувачем обов’язків ректора НМУ імені Богомольця Олександра Науменка.

На початку жовтня МОЗ вдруге розірвало контракт із Амосовою.