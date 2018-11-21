Захворюваність на кір в Україні продовжує зростати – МОЗ

В Україні продовжує зростати захворюваність на кір. Про це повідомили 20 листопада у міністерстві охорони здоров’я.

«МОЗ закликає батьків обов’язково вакцинувати дітей, дотримуючись термінів календаря щеплень, та якомога скоріше вакцинуватися, якщо ви пропустили планову вакцинацію. Щеплення – єдиний надійний спосіб захисту від кору, навіть якщо у вашому регіоні зафіксовано спалах захворюваності! В усіх областях України достатньо вакцин для планової та посиленої імунізації», – ідеться у повідомленні.

За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, за останній тиждень на кір захворіли 1855 людей – 548 дорослих і 1307 дітей (на 10% більше ніж минулого тижня).

Кір – це заразне захворювання, ліків від якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть мати смертельні наслідки. Діти, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику.

Кір легко передається від людини до людини, поширюється при кашлі, тісних особистих контактах. Вірус залишається активним і живе в повітрі або на інфікованих поверхнях протягом двох годин. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди: нежить, температуру, кашель, приблизно через тиждень з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та нижній частинах тулуба). Серед ускладнень, які викликає кір, – ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору.

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