Через відсутність щеплень в Україні у 2018 році померли 15 людей – Супрун

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявила 16 листопада у Вінниці, що з початку 2018 року в Україні через відсутність щеплень померли 15 людей.

«На нараді у Вінниці нагадала управлінцям про національну безпеку – вакцинацію. З 1991 року в Україні не сталося жодної смерті через вакцинацію. Через відсутність щеплення та загального імунітету лише у 2018 році померло 15 людей. Усі вакцини є і вони безпечні. Вакцинуйтесь!» – закликала керівниця МОЗ у мережі Twitter.

Раніше в цьому місяці Міністерство охорони здоров’я повідомило, що з початку року від ускладнень кору померло 11 дітей і четверо дорослих.

Кір – це заразне захворювання, ліків від якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть мати смертельні наслідки. Діти, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику.

Кір легко передається від людини до людини, поширюється при кашлі, тісних особистих контактах. Вірус залишається активним і живе в повітрі або на інфікованих поверхнях протягом двох годин. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди: нежить, температуру, кашель, приблизно через тиждень з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та нижній частинах тулуба). Серед ускладнень, які викликає кір, – ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору.

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