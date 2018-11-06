Із початку року на кір захворіли понад 36 тисяч людей, 15 померли – МОЗ

З початку року в Україні на кір захворіли 36 455 людей – 14 111 дорослих і 22 344 дитини, повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ 6 листопада.

За даними центру, найбільше хворих зафіксовано у Львівській (всього 7 364 людини: 2 164 дорослих і 5 200 дітей), Івано-Франківській (всього 3 612 людей: 971 дорослий і 2 641 дитина), Закарпатській (всього 3 459 людей: 672 дорослих і 2 787 дітей), Одеській (всього 2 550 людей: 1 274 дорослих і 1 276 дітей), місті Києві (всього 2 408 людей: 1 491 дорослий і 917 дітей) та Тернопільській (всього 2 120 людей: 773 дорослих і 1 347 дітей) областях.

«Якщо рівень захворюваності залишиться на такому ж рівні, до кінця року кількість хворих на кір може перевищити найвищий показник захворюваності, що був зафіксований в Україні з 1991 року (42 724 особи в 2006 році). Ліків від кору не існує, єдиний спосіб захиститися від цього захворювання – вакцинація. Наразі в Україні достатньо вакцин для проведення планової та посиленої імунізації проти кору», – мовиться на сайті інституції.

За даними МОЗ, з початку року від ускладнень кору померло п’ятнадцять людей: одинадцять дітей і четверо дорослих.

Кір – це заразне захворювання, ліків від якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть мати смертельні наслідки. Діти, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику.

Кір легко передається від людини до людини, поширюється при кашлі, тісних особистих контактах. Вірус залишається активним і живе в повітрі або на інфікованих поверхнях протягом двох годин. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди: нежить, температуру, кашель, приблизно через тиждень з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та нижній частинах тулуба). Серед ускладнень, які викликає кір, – ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору.