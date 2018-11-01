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01 Листопад 2018, Київ 20:34
Новини | Події

МОЗ: 15 людей померли від ускладнень кору з початку року

МОЗ: за дев’ять місяців 2018 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, захворюваність на кір зросла у 17 разів

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15 людей померли від ускладнень кору з початку року, повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.

За даними МОЗ, попереднього тижня 1 319 людей захворіли на кір в Україні. Загалом з початку року кількість хворих на кір становить понад 35 000.

У МОЗ зазначили, що за дев’ять місяців 2018 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, захворюваність на кір зросла у 17 разів.

«Захворюваність по Україні є нерівномірною. Найвищі рівні захворюваності на кір спостерігають в областях, де рівень охоплення плановою вакцинацією найнижчий: Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській. Із початку року від ускладнень кору померло 15 людей: 11 дітей і четверо дорослих», – заявив Центр громадського здоров’я.

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Кір – це заразне захворювання, ліків від якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть мати смертельні наслідки. Діти, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику.

Кір легко передається від людини до людини, поширюється при кашлі, тісних особистих контактах. Вірус залишається активним і живе в повітрі або на інфікованих поверхнях протягом двох годин. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди: нежить, температуру, кашель, приблизно через тиждень з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та нижній частинах тулуба). Серед ускладнень, які викликає кір, – ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору.

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