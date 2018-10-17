Україна отримала 392 тисячі доз вакцини проти кору – МОЗ

Україна отримала партію вакцини про кору, паротиту та краснухи, куплену Дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ, повідомляють в Міністерстві охорони здоров’я.

Згідно з заявою, ЮНІСЕФ закупив вакцини на кошти з українського бюджету на замовлення МОЗ в рамках державної програми імунізації та у відповідь на спалах кору в Україні.

За даними міністерства, наразі в Україні наявні понад мільйон вакцин про кору, паротиту та краснухи.

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«За останній тиждень на кір захворіли 707 українців, а з початку 2018 року – понад 33 тисячі. Найбільше хворіють кором у тих областях, де рівень охоплення плановою вакцинацією найменший (Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська області). Ризик захворіти збільшується й через спільне перебування дітей школах та дитячих садках», – пояснюють у МОЗ.

Від початку жовтня також було зареєстровано одну смерть від кору.

Кір – небезпечне і дуже заразне захворювання, ліків від якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть мати смертельні наслідки. Діти, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику.

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Кір легко передається від людини до людини, поширюється при кашлі, тісних особистих контактах. Вірус залишається активним і живе в повітрі або на інфікованих поверхнях протягом двох годин. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди: нежить, температуру, кашель, приблизно через тиждень з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та нижній частинах тулуба). Серед ускладнень, які викликає кір, – ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору.