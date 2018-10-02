За тиждень на кір захворіли 540 осіб – МОЗ

Упродовж 39 тижня 2018 року на кір захворіли 540 людей – 142 дорослих і 398 дітей, повідомили 2 жовтня в Центрі громадського здоров’я МОЗ України.

На тижні зафіксований один летальний випадок – у Львові від ускладнень померла трирічна дитина. У МОЗ зазначили, що у неї не було щеплення.

«Всього з початку року від ускладнень кору померло чотирнадцять людей: десятеро дітей і четверо дорослих», – повідомили в міністерстві.

З початку року на кір захворіли 31 954 людини – 12 874 дорослих і 19 080 дітей.

Читайте також: У Європі рекордна кількість хворих на кір – Україна серед «лідерів» – ВООЗ

Кір – небезпечне і дуже заразне захворювання, ліків від якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть мати смертельні наслідки. Діти, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику.

Кір легко передається від людини до людини, поширюється при кашлі, тісних особистих контактах. Вірус залишається активним і живе в повітрі або на інфікованих поверхнях протягом двох годин. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди: нежить, температуру, кашель, приблизно через тиждень з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та нижній частинах тулуба). Серед ускладнень, які викликає кір, – ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору.