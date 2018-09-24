Боротьба з міфами і штрафи за відмову від щеплення у Чехії. Досвід для України

За відмову вакцинувати дитину – штраф у майже 500 доларів. Поки в Україні досі не запровадили відповідальність за відмову від щеплення, в Європі, зокрема в Чехії – це питання жорстко контролюється законом. Покарати можуть не лише батьків, а й лікарів. Щоправда деякі чехи, як і українці, досі вірять у небезпеку щеплень. До чого може призвести відмова вакцинувати дитину в Чехії та як там борються із міфами про «небезпечні вакцини»?

Габіна Медова –​ мешканка Праги. В її оселі повсюди дитячі іграшки однорічного сина Алеша. Вона до останнього не хотіла робити щеплення. Особливо гексавакциною, яка має захистити від 6 недуг одразу (правець, дифтерія, коклюш, гепатит В, поліомієліт, інвазивна інфекція). Причина проста – в її племінника після вакцинації розвилася страшна хвороба.

«В нього спочатку була нормальна реакція. А потім, через півроку він почав втрачати рівновагу, погано ходити, врізатися в різні предмети. І лікарі підтвердили, що це реакція на гексавакцину. Сьогодні в нього підтверджений синдром Аспергера, який в нього на все життя. Я довго думала, чи вакцинувати малого. Я не хотіла робити гексавакцину, тому що вона не підходить для дітей із низьким імунітетом», – розповіла Радіо Свобода Габіна Медова.

У її сина слабкий імунітет від народження, тому Габіна вагалась до останнього. Вмовила її лікарка-імунолог. Вона запропонувала розбити щеплення на дві дози, аби дитина легше перенесла потужне для здоров’я дитини щеплення. За словами чеських медиків, чимало батьків все частіше відмовляються вакцинувати своїх дітей. Основною причиною є страшні історії про негативні наслідки щеплень, яких чимало в інтернеті.

​«Сьогодні багато батьків відмовляються від вакцинації. Тому часто ми бачимо дітей 6-8 років, які ніколи не мали щеплення. І вакцинувати їх у такому віці доволі проблематично. Тому що певна вакцина має робитися у певний вік. В іншому віці ми маємо обирати інші способи, а це багато уколів водночас. Для дітей це морально не дуже добре, оскільки процес не дуже приємний», – повідомила Радіо Свобода Їтка Шковранкова, лікар-імунолог Празької університетської лікарні.

Яка відповідальність у Чехії?

«Якщо порівняти із Німеччиною, там також роблять гексавакцину, але там все залежить від батьків. Там проблема лише в тому, що якщо дитина немає щеплення – вас не візьмуть до державної школи. Але тут (в Чехії) на батьків тиснуть законом», – розповідає Габіна Медова.

Закон говорить наступне: якщо батьки відмовляються – на них можуть накласти штраф до 10 тисяч чеських крон. А це, приблизно, 12 тисяч гривень. Також до родини обов’язково навідається соціальна служба, аби перевірити, в яких умовах живе дитина.

Якщо вони незадовільні – крайня міра покарання, передбачена законом – позбавлення батьківських прав.

«Обов’язкове щеплення в Чехії дано законодавством. В нас є декілька критеріїв. Якщо це відмова батьків за станом здоров'я дитини і це підтверджено лікарем або іншим спеціалістом – в цьому випадку жодні санкції не покладаються. Якщо ж відмова виходить суто з бажання батьків – тут ми можемо задіяти штрафи», – заявив Радіо Свобода заступник міністра охорони здоров’я Чехії Роман Примула.

Однак покарати можуть не лише батьків. Лікарі несуть пряму відповідальність. Проти них навіть може бути розпочато дисциплінарне провадження – як з боку лікарської палати, так і з боку контролюючих органів. У Міністерстві охорони здоров'я Чехії кажуть, що випадків зі штрафами та покараннями небагато, лише кілька на рік. Однак жорсткі правила, прописані в законодавстві – необхідні. Адже за останні роки рівень вакцинації, наприклад проти кору, в Чехії впав на 8 відсотків. І цього, за словами чеських епідеміологів, достатньо, аби спалахнули локальні епідемії цієї хвороби, як цього літа у Празі. Однією з основних причин відмови від вакцинації тут називають міфи про «небезпеку щеплень».

Протистояти міфам щодо щеплення складно

«Протистояти міфам щодо щеплення складно. Ми свого часу недооцінили громадську інформованість, в нас не дуже хороші публічні кампанії на тему вакцинацій. Тому ми хочемо відкрити на наших веб-сторінках портал з інформацією про щеплення. Також плануємо домовитися із громадським телебаченням – знімати короткі фільми про окремі захворювання, яким можна запобігти саме щепленням», – підсумували у чеському міністерстві.

Що в Україні?

В Україні ж у цій ділянці наразі жодної відповідальності, яка б була передбачена законом. Про це лише говорять. На початку цього року виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун виступала з ініціативою посилити відповідальність за відмову від вакцинації. Однак законодавства досі не змінили.

За даними українського МОЗ, у 2017 році в Україні було зафіксовано більше 4 з половиною тисяч випадків захворювання на кір. Згідно з останнім звітом міністерства, який був оприлюднений 14 серпня 2018 року, за 32-й тиждень року на кір захворіла 771 людина – 327 дорослих і 444 дитини. Загалом від початку року на кір захворіли 28 889 людей – 11 738 дорослих і 17 151 дитина. Тобто в кілька разів більше, ніж за весь минулий рік.

На початку вересня головам обласних та Київської міської адміністрації прийшов офіційний лист від Міністерства охорони здоров’я, де постановили не допускати до навчання дітей, які не отримали щеплення згідно з Календарем профілактичних щеплень. Згідно з ним, усі діти віком до 6 років повинні бути щеплені проти гепатиту В, туберкульозу, кору, паротиту, краснухи, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту та Хіб-інфекції.