У Львові від кору померла трирічна дитина

У Львівській обласній інфекційній лікарні 1 жовтня від кору померла трирічна дитина, повідомила виданню ZAXID.NET лікар-епідеміолог Наталія Тімко.

Хлопчика госпіталізували два тижні тому. В нього діагностували енцефаліт. 15 днів лікарі боролися за його життя.

Наразі не відомо, чи мала дитина щеплення від кору. Це питання з’ясовують.

З початку року це вже друга смерть дитини у Львівській області, викликана ускладненнями від кору. У квітні цього року померла трирічна дівчинка.

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25 вересня в МОЗ повідомили за 38-й тиждень 2018 року на кір захворіли 563 людини – 185 дорослих і 378 дітей. З початком навчального року відбулося прогнозоване збільшення кількості захворювань на кір серед дітей.

За даними міністерства, початку року на кір захворіли 31 443 людини – 12 757 дорослих і 18 686 дітей.

Кір – небезпечне і дуже заразне захворювання, ліків від якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть мати смертельні наслідки. Діти, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику.

Кір легко передається від людини до людини, поширюється при кашлі, тісних особистих контактах. Вірус залишається активним і живе в повітрі або на інфікованих поверхнях протягом двох годин. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди: нежить, температуру, кашель, приблизно через тиждень з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та нижній частинах тулуба). Серед ускладнень, які викликає кір, – ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору.