Трирічна дитина померла від кору у Львові – МОЗ

Трирічна дитина померла від кору у Львові, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я України. За даними відомства, дитина була нещеплена.

Загалом з початку року від кору померли вісім людей – шестеро дітей і двоє дорослих.

За інформацією Центру громадського здоров’я МОЗ України, за минулий на кір захворіли 794 людини: 351 дорослий і 443 дитини. У цілому у 2018 році на кір захворіла 9861 людина – 3614 дорослих і 6247 дітей. Найбільше – в Івано-Франківській (1883), Закарпатській (1693), Одеській (1233), Львівській (986) та Чернівецькій (909) областях. Найменша кількість випадків захворювання спостерігається у Луганській (4), Сумській і Харківській (по 13), Чернігівській (15), Херсонській (18) областях.

Кір легко передається від людини до людини, поширюється при кашлі, тісних особистих контактах. Вірус залишається активним і живе в повітрі або на інфікованих поверхнях протягом двох годин. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди: нежить, температуру, кашель, приблизно через тиждень з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та нижній частинах тулуба). Серед ускладнень, які викликає кір, – ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору.