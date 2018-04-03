Із початку року на кір захворіли понад 9 тисяч людей, семеро померли – МОЗ

Із початку року станом на кінець березня на кір захворіла 9091 людина, а п’ятеро дорослих і двоє дітей померли від ускладнень, повідомило 3 квітня Міністерство охорони здоров’я на своєму сайті.

«Найбільше людей захворіли на кір у Івано-Франківській (1807), Закарпатській (1607), Одеській (1207), Чернівецькій (855), Львівській (870) областях. Найменша кількість випадків захворювання спостерігається у Луганській (4), Сумській (5), Харківській і Чернігівській (по 12), Херсонській (18) областях», – йдеться у повідомленні.

У міністерстві додають, що лише вакцинація може захистити від кору і зупинити спалах.

Кір легко передається від людини до людини, поширюється при кашлі, тісних особистих контактах. Вірус залишається активним і живе в повітрі або на інфікованих поверхнях протягом двох годин. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди: нежить, температуру, кашель, приблизно через тиждень з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та нижній частинах тулуба). Серед ускладнень, які викликає кір, – ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору.