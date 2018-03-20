У 2018 році на кір захворіли понад сім тисяч людей – МОЗ

У 2018 році на кір захворіли 7752 людини, з яких госпіталізували 5352 людей.

Як повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я, з середини лютого спостерігається поступове зменшення кількості нових випадків хвороби, але спалах кору триває.

За даними МОЗ, найбільше людей захворіли на кір у Івано-Франківській (1662), Закарпатській (1396), Одеській (1110), Чернівецькій (740), Львівській (656) областях.

З початку року від ускладнень кору померли семеро людей – п’ятеро дітей і двоє дорослих.

У міністерстві додають, що лише вакцинація може захистити від кору і зупинити спалах.

Кір легко передається від людини до людини, поширюється при кашлі, тісних особистих контактах. Вірус залишається активним і живе в повітрі або на інфікованих поверхнях протягом двох годин. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди: нежить, температуру, кашель, приблизно через тиждень з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та нижній частинах тулуба). Серед ускладнень, які викликає кір, – ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору.