Фальшиві медвідводи від щеплень і «липові» довідки про вакцинацію: для порушників посилять відповідальність

Ситуація із захворюваністю на кір в Україні, попри незначне поліпшення, досі лишається напруженою: за даними МОЗ, із початку року від його ускладнень померло п’ятеро українців, а усього з моменту спалаху цієї хвороби наприкінці 2017-го – восьмеро. У міністерстві основною причиною стрімкого поширення кору називають низький рівень вакцинації від нього у попередні роки. Відомство обіцяє боротися із цим, а також із обігом фальшивих довідок про «щеплення» (експеримент Радіо Свобода показав: наразі їх можна придбати за лічені хвилини).

За видачу фальшивих довідок про вакцинацію та користування ними в Україні незабаром можуть посилити відповідальність. Про це заявила в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

«Ми почали розробку законодавчих змін щодо вакцинації, які чітко регламентують питання обов’язковості вакцинації, посилять відповідальність за відмову від вакцинації без медичних протипоказань, видачу фальшивих довідок, і головне – забезпечать дотримання рівню якості вакцин, які використовуються в Україні та допоможуть сформувати лікарську культуру щеплення та поствакцинального контролю здоров’я», – наголосила вона.

На думку чиновниці, необхідно подолати «середньовіччя в Україні і зробити ще один крок назустріч цивілізованому світу».

Що ж за відповідальність може очікувати на тих, хто давав та брав фіктивні довідки про щеплення? Радіо Свобода звернулося за роз’ясненням до МОЗ і водночас вирішило дослідити, наскільки легко «вакцинувати» дитину лише на папері та чи існує наразі якесь покарання за такі протиправні дії.

100 гривень для медсестри

Своїй трирічній доньці мама Вікторія жодного щеплення ще не робила і каже, що не робитиме цього ще як мінімум три роки.

«Я не довіряю ні нинішнім вакцинам, на лікарям, нікому. Тому нехай спочатку у моєї дитини організм зміцніє (хоча б до шести років), а там буду дивитись», – пояснює жінка.

Наразі у її доньки від щеплень є медвідвід: справжній, як запевняє Вікторія, а не купований. Що ж до людей, які підробляють такий документ для своїх малюків, то «це – їхнє право», вважає вона.

«Якщо у дитини є довідка, що вона здорова, а вона, не дай Боже, заразна, то в такому випадку, звісно, я проти, а якщо просто довідка, що у дитини є щеплення, а насправді їх немає, то це їхнє повне право», – переконана Вікторія.

А от подруга Світлани (ім’я змінене) фальшиву довідку про всі необхідні щеплення для своєї дитини зробила кілька років тому у звичайної медсестри усього за 100 гривень.

«Чому не робили самих щеплень? Вірять, що це – зло. І сама мама переконана, що їй щеплення спровокували в дитинстві астму. Довідку купили про всяк випадок. Поки були знайомства, так би мовити. Проблем не виникало, дитина домашня. Садок не відвідувала. Довідку медсестра, наскільки я зрозуміла, виписала за раз з відкритими датами, щоб був шаблон у садок (тоді ще планували ходити). Але так її і не використали. Але те, що медсестра «заробила» на цьому 100 гривень, – це точно», – пояснює Світлана.

За словами жінки, ця дитина у вересні планує йти до школи. Жодного щеплення їй досі так і не зробили.

Вакцинація на папері

В інтернеті можна знайти чимало пропозицій щодо виготовлення широкого спектру медичних довідок. Зокрема, і дитячих. Попит на них є.

Серед фальшивих меддокументів для дітей найчастіше пропонують загальні (для вступу в навчальний заклад).

«Ми можемо зробити загальну довідку для вступу вашої дитини, але саме вакцинаційний лист – ні», – сказали Радіо Свобода в одній зі столичних приватних лікарень.

Однак є і ті компанії, для яких зробити «липову» довідку про щеплення – не проблема. Ще й доставку організують.

«Вакцинація КПК (проти кору, паротиту та краснухи – ред.) коштує 350 гривень, плюс доставка «Новою поштою» післяплатою. Спочатку перевіряєте посилку – потім розраховуєтеся», – сказав Радіо Свобода телефоном представник однієї з таких фірм.

«Можемо зробити. 350 гривень та доставка «Новою поштою» післяплатою. Оплата після отримання. Якщо замовляєте до 14:00, то довідка буде вже завтра. Якщо у вас є Viber, можу вам за номером телефона надіслати всю інформацію про оформлення довідки», – повідомили вже у іншій компанії.

Окрім того, що обидва голоси були досить схожими, сайти, умови та ціни і в однієї, і в іншої фірми підозріло подібні (відрізняються лише контакти).

Ризики і загрози

Отже, замовити фальшиву довідку про щеплення в Україні можна буквально за декілька хвилин. Але чи не створює це ризиків для самої дитини? Чи є безпечною для неї, наприклад, ситуація, коли у навчальному закладі проводять планову ревакцинацію усіх і вона – нещеплена, але з фіктивною довідкою, – теж отримує дозу вакцини? Якими можуть бути наслідки для її здоров’я та організму?

«Якщо мова йде про дифтерію чи правець, то такої дози для раніше нещепленої дитини може бути просто замало: найімовірніше, не буде імунної відповіді, – пояснює лікар-імунолог та інфекціоніст Федір Лапій. – Але якщо ми говоримо про якусь шкоду від самої вакцинації, то нічого не буде».

​Водночас він зауважує, що нещеплені діти все ж становлять певну загрозу.

«Незважаючи на те, що вакцинація є високоефективною, є відсоток (дітей – ред.), який не відповідає на неї. Так, наприклад, на вакцинацію проти кору двома дозами відповідає 98 відсотків, а 2 відсотки ні, вони не сформували імунітету проти кору. Якщо у колектив приходить дитина, яка невакцинована (а таких дітей чимало і вони хворіють на кір), то збільшуються значно шанси захворіти дитині, яка щеплена, і вона буде хворіти так само, як і нещеплена», – резюмує Лапій.

Чи може бути якась відповідальність за таку ситуацію? Пояснює юрист Денис Ципін.

«Подання такої довідки, якщо воно завдало шкоди (а в цьому випадку шкода не здоров’ю дитини, яка надала цю довідку, а шкода іншим дітям, які могли захворіти), – за це є кримінальна відповідальність не лише за статтею про підробку документів, а й за навмисне зараження інших людей», – наголошує він.

Зокрема, за виготовлення, використання та зберігання фіктивних довідок може загрожувати термін у 5 років позбавлення волі.

А от сам факт відсутності щеплення у людини злочином бути не може, адже будь-які медичні заходи мають здійснюватися лише за її згодою, констатує юрист.

Але чи забороняє закон відвідувати нещепленим дітям навчальні заклади та чи є якесь покарання за невакцинованих дітей? Ці питання нині врегульовані неоднозначно.

«Справа в тому, що немає покарання за нещеплених дітей. Заклади охорони здоров’я або навчальні заклади можуть надавати такі обмеження, це їм дозволяє закон, але не зобов’язує їх це робити. Оскільки автоматично порушується право людини на освіту. Тому це дуже складне питання», – пояснює Денис Ципін.

Тим часом у МОЗ акцентують на тому, що чинне законодавство прямо забороняє нещепленим дітям відвідувати виховні, навчальні, оздоровчі та інші дитячі заклади.

«Важливо, що Законом «Про захист населення від інфекційних хвороб» заборонено саме відвідування дитячих закладів, а не отримання освіти. Тому з прийняттям нового Закону «Про освіту», який зрівняв всі форми отримання освіти більше немає неузгодженостей щодо цих питань. Ця законодавча заборона спрямована на захист дітей, у яких є медичні протипоказання до щеплень – вони мають знаходитись в середовищі, вільному від інфекцій», – наголошують у міністерстві.

Іноземний досвід: «​драконівські»​ штрафи за відсутність щеплень

Боротьба з відмовою від щеплень у різних країнах відбувається по-різному.

​Наприклад, в Італії вакцинація законодавчо затверджена із середини 2017 року: до шести років малюкам тут необхідно зробити 10 щеплень від 12 хвороб. Невакцинованих до садочків тут тепер просто не беруть. А якщо ті їх вже відвідують, то можуть бути виключені з ДНЗ. Батьків тим часом чекають штрафи.

«Спочатку санітарна служба просто запрошує родини прийти і зробити дитині щеплення. Якщо вони це запрошення ігнорують, то ми відправляємо спеціальну заявку, аби до родини вжили заходів у вигляді штрафу – від 100 до 500 євро», – пояснює лікар Центру вакцинації Фабріо Пік’яреллі.

​Влада Чорногорії, щоб скоротити кількість дітей, нещеплених вакциною проти кору, паротиту та краснухи, запровадила справжні «драконівські» штрафи для батьків – від ста до двох тисяч євро.

«Коли будинки охорони здоровʼя на місцях направлять інформацію, що батьки відмовилися вакцинувати дитину, інспекція з питань охорони здоровʼя оформляє документацію й направляє її до адміністративних судів із пропозицією, на яку суму оштрафувати згідно з законом – від 100 до 2000 євро. Остаточне рішення залежить від суду. Певна річ, що він бере до уваги, чи йдеться про повторне порушення закону; в такому разі штраф буде суворішим», – пояснює помічник міністра охорони здоровʼя Чорногорії Сладяна Павлович.

Що пропонують українцям?

За останні 10 років видача фальшивих довідок про щеплення стала системою, стверджують у МОЗ, але контроль та облік цих «документів» наразі тут не проводять. Як пояснюють у відомстві, зафіксувати такий злочин нині технічно важко, бо «липові» довідки існують у паперовому вигляді.

Ситуацію, що склалася, у міністерстві сподіваються «суттєво змінити». Найперше – через стовідсоткове забезпечення батьків доступом до якісних вакцин та інформації щодо користі щеплень, протипоказань та можливих ускладнень.

«Поки батьки не будуть мати надійної інформації та можливості легко зробити щеплення своїй дитині, ніякі інструменти контролю не будуть діяти», – наголошують у МОЗ.

Щодо обігу липових довідок про вакцинацію, то контроль за ним, як сподіваються у відомстві, дозволить здійснювати введення у дію системи eHealth та єдиних реєстрів.

«Внесення в єдині електроні реєстри медичних записів завідомо неправдивих даних є відомим для правоохоронних органів злочином. Такі випадки виявляються, наприклад, в нотаріаті, реєстраційних органах. Це майже завжди призводить до втрати спеціалістом права на професію, а у випадках, що призвели до тяжких наслідків для здоров’я громадян, може призвести і до позбавлення волі. Вже сьогодні такі дії мають кваліфікуватись як службове підроблення (ст. 336 Кримінального кодексу України), тобто кримінальний злочин із боку лікаря», – мовиться у відповіді відомства на інформаційний запит Радіо Свобода.

У МОЗ також зауважують, що у цьому питанні будуть співпрацювати з правоохоронцями.

«У ситуації відмови від вакцинації, яка призвела до тяжких наслідків здоров’ю дитини, батьки мають нести відповідальність згідно з законом, аж до кримінальної. У будь-якому разі такі дії батьків мають кваліфікуватися відповідними органами (слідство, обвинувачення, суд) в межах конкретних справ», – пояснюють у МОЗ.

Що каже статистика?

Нині в Україні, як свідчить статистика, є певні позитивні зрушення у бік збільшення кількості вакцинованих. Наприклад, більш ніж удвічі протягом 2017 року у порівнянні з 2016-м зріс рівень щеплень проти кору – з 45,5 відсотків до 93,3 відсотка (перша доза) і з 32,1 відсотка до 90,7 відсотка (друга доза).

Більш позитивним стало і ставлення батьків до вакцинації: тих, хто дотримується або намагається робити щеплення своїм дітям за календарем профілактичних щеплень, побільшало з 63 відсотків (2014 рік) до 84 відсотків (2017 рік). Про це свідчить опитування «UNICEF Україна».

Водночас охоплення щепленнями від дифтерії, правцю та, зокрема, кашлюка залишається низьким, констатують у МОЗ та наголошують, що основною причиною спалаху кору в Україні став саме низький рівень вакцинації від нього у попередні роки.

Чи можуть бути протипоказання до щеплень? Так. Серед основних Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визначає такі: гостре захворювання з температурою вище ніж 38,5° C; серйозна алергічна реакція на попередню дозу вакцини; відома алергічна реакція на один із компонентів вакцини; захворювання і стани організму, при яких імунітет після введення вакцини може не сформуватися. Окрім того, дітям з неконтрольованою епілепсією не рекомендовано вводити цільноклітинні вакцини проти кашлюка, а при вагітності не рекомендоване введення «живих» вакцин.

Довготермінове протипоказання до щеплення – «медвідвід» – має видавати спеціальна імунологічна комісія, яка є при кожній центральній районній поліклініці.

Однак навіть у разі пропуску вакцинування через протипоказання можна зробити щеплення у подальшому за індивідуальним графіком.