Чорногорія: драконівські штрафи за невакцинацію 

Влада Чорногорії, з метою скоротити кількість дітей невакцінованих ММР вакциною (застосовується для імунізації проти кіра, паротита та краснухи), запровадила драконівські штрафи для батьків – до двох тисяч євро. Чи цей захід збільшить кількість вакцинованих малюків та що про карну політику чорногорського уряду кажуть батьки й експерти?

Останнім часом серед батьків у Чорногорії, так само й в інших країнах регіону, зростає страх від ММР вакцини через те, що вона нібито може викликати деякі розлади оборонних (іммунних) властивостей організму. Через це лікарі та державні органи з охорони здоровʼя спостерігають великий спад кількості вакцинованих дітей.

В серпні цього року в Чорногорії, населення якої становить майже 650,000 людей, з-поміж дітей народжених 2015 року лише 51 відсоток прийняли ММР вакцину. За даними з 2010 року, тоді охопленість згаданою вакциною перевищувла 90 відсотків.

Наразі в Чорногорії є, за даними Інституту громадського здоровʼя, понад 6,300 невакцинованих дітей.

Щоби скоротити їхню кількість, влада ухвалила новий закон. Багато хто вважає, що ним запроваджені драконівські штрафи.

Міністр охорони здоровʼя Кенан Храпович уточнює, що штраф становитиме від 100 до двох тисяч євро.

«Проектом закону про захист населення від заразних хвороб передбачається обовʼязкове вакцинування дітей проти визначених заразних хвороб. Родич, усиновлювач або опікун повинен дитині дошкільного та шкільного віку уможливити щеплення проти певних заразних хвороб, під загрозою штрафної санкції від 100 до 2000 євро», –сказав Храпович.

Експерти такі санкції називають «драконівськими» та «суворими» й попереджають, що треба розмовляти з батьками та пояснювати їм, що немає причин для страху перед вакциною, сказала для Радіо Свобода соціолог Міомирка Лучич. Такі штрафи є суворими в країні, де пересічна платня становить 500 євро на місяць, каже Лучич.

«На мою думку, це надто жорстокий штраф для батьків. Треба, насамперед, розвивати свідомість батьків – щоби вони зрозуміли чи це добре для їхніх дітей чи ні – а щойно потім треба застосовувати суворі заходи. Треба щоби зрозуміли про що йдеться, треба довести це науковими фактами й переконати батьків чому добре або недобре те, що вони зроблять», – вважає Міомирка Лучич, професор Філософського факультету університету в місті Нікшич.

100 чи 2000?

Вакцинування дітей проти десяти заразних хвороб, включаючи й ММР вакцину, досі було обовʼязковим. Всупереч нормам закону, статистика свідчить, що адміністративні суди 2015 року наклали санкції на суму 500 євро лише на 12 батьків через те, що вони відмовилися вакцинувати дітей.

В Міністерстві охорони здоровʼя пояснюють, що метою політики збільшенння штрафів є «профілактичний вплив на свідомість батьків, щоби захистили здоровʼя дитини», заявила Радіо Свобода помічник міністра охорони здоровʼя Чорногорії Сладяна Павлович.

Вона пояснила від чого буде залежати сума штрафної санкції, яку будуть платити батьки – 100 чи 2000 євро.

«Коли будинки охорони здоровʼя на місцях направлять інформацію, що батьки відмовилися вакцинувати дитину, інспекція з питань охорони здоровʼя оформляє документацію й направляє її до адміністративних судів з пропозицією на яку суму оштрафувати згідно з законом – від 100 до 2000 євро. Остаточне рішення залежить від суду. Певна річ, що він бере до уваги чи йдеться про повторне порушення закону; в такому разі штраф буде жорстокішим», – пояснює помічник міністра охорони здоровʼя.

Чи значні суми штрафів злякають батьків?

Епідеміологи й лікарі попереджають, що через невакцинування загрожує епідемія кору й апелюють до батьків, щоби вакцинували дітей, запевняючи, що вакцина ММР безпечна. І все ж таки, значна кількість батьків відхиляє вакцину. Через це проти батьків, за офіційними даними, досі було подано 218 заяв про порушення закону.

До таких належить й журналіст Душіца Томович, яка відмовилася вакцинувати свою дитину й через це минулого року заплатила штраф. Вона нову карну політику називає «частиною пропаганди».

«Це класична пропаганда для батьків, які опиняються перед складною дилемою й рішеннями для своєї дитини – вакцинувати її чи ні. Мені здається, що метою цієї пропаганди є не запропонувати відповідь, а насамперед залякати й погрожувати санкціями. Мені здається, що штрафні санкції від 100 до 2000 євро не збільшать відсоток вакцинованих дітей й не призведуть до кращого розуміння цієї проблеми», – каже Душіца Томович.

Вона заплатила штраф через відхилення вакцини ММР й упевнена, що сума не впливає на рішення батьків.

«В разі якщо батьки постановили відхилити ММР вакцину, то вони – принаймні ті, з якими я знайома, – перед тим все зважили й знали що це матиме для них певні наслідки. А в той момент вони, мабуть, взагалі не дбають про 100, 500 або 2000 євро», – пояснює Томович.

(Над матеріалом працювали Лела Щепанеович та Михайло Рамач)