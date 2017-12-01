В Україні за 10 місяців зафіксували 2381 випадок захворювання на кір – МОЗ

За 10 місяців 2017 року в Україні зафіксували 2381 випадок захворювання на кір. Двоє дітей в Одеській області померли, повідомив Радіо Свобода головний дитячий імунолог Києва Федір Лапій після засідання оперативного штабу МОЗ.

У 2016 році в Україні, за даними ЮНІСЕФ, були зареєстровані 102 випадки кору, а 2015-го – 105.

«Випадки кору зустрічаються по всій Україні. Понад 50% випадків кору – це діти віком від 1 до 9 років (до 8 років включно). Є діти першого року життя, які захворіли на кір. Є області, в яких дуже багато батьків відмовляються вакцинувати дітей від кору», – сказав він.

Він наголосив, що вакцинація – єдиний надійний захист від кору.

«Серед тих, хто захворів, 70% – це невакциновані. Крім того, треба розуміти, вакциновані однією дозою чи двома дозами. Ефективність однієї дози – 90%, дві дози – це 98% і вище. 1-2% вакцинованих можуть не створити імунітет при вакцинації, тому можуть захворіти і потрапити в статистику. І ми повинні розуміти і той момент, це з практики моєї і моїх колег, ми відмічаємо, що серед так званих вакцинованих насправді багато невакцинованих дітей, тобто, ті діти, які вакциновані лише на папері, бо мають куплені довідки про вакцинацію, але в статистику вони потрапляють як вакциновані», – сказав Лапій.

Протягом останніх 3-5 років були значні перебої з постачанням вакцин, але зараз в Україні вакцин достатньо, додав він.

«Ми маємо на сьогоднішній день понад 600 000 доз вакцин. Цієї кількості цілком достатньо, щоб довакцинувати тих дітей, які потребують як планової вакцинації (12 місяців і 6 років), так і вакцинації з порушенням календаря щеплень. На початку 2018 року очікується надходження нової партії вакцин про кору, краснухи та паротиту», – сказав Лапій Радіо Свобода.

Кореспондент Радіо Свобода перевірила наявність вакцин особисто. Це – вакцина КПК (для профілактики кору, паротиту та краснухи) Priorix виробництва GSK (Бельгія) в одній із київських поліклінік:

​

Серед ускладнень, які викликає кір – ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору. Кір легко передається від людини до людини. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди – нежить, температуру, кашель, приблизно через тиждень з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та нижній частинах тулуба).