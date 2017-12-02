Комаровський: Україна – «на порозі епідемії кору, в 2018 році ситуація, на жаль, має погіршитися»

В Україні спостерігається підвищення захворюваності на кір. Уже в цьому році, за даними Міністерства охорони здоров’я, зареєстровано понад 2300 випадків (торік було 102 випадки). Медики запевняють: вакцинація – єдиний захист від кору. Захворіти можуть і діти, і дорослі – вакциновані і невакциновані, але у вакцинованих захворювання протікає з меншими ускладненнями. В ЮНІСЕФ додають: кір – одна з головних причин дитячої смертності у світі, це інфекційне захворювання, яке може призвести до важких ускладнень, вроджених вад та смерті. Цього року від кору вже померли двоє дітей в Одеській області. Тим часом уряд Чорногорії, щоб зменшити кількість невакцинованих дітей від корі, краснухи та паротиту, запровадив покарання для батьків до 2000 євро.

За 10 місяців 2017 року в Україні зафіксували 2381 випадок захворювання на кір. Двоє дітей в Одеській області померли. Про це повідомив Радіо Свобода лікар-дитячий інфекціоніст, доцент Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика Федір Лапій після засідання оперативного штабу МОЗ.

У 2016 році в Україні, за даними МОЗ, були зареєстровані 102 випадки кору, а 2015-го – 105.

Випадки кору зустрічаються по всій Україні. Понад 50% випадків кору – це діти віком від 1 до 9 років

«Випадки кору зустрічаються по всій Україні. Понад 50% випадків кору – це діти віком від 1 до 9 років. Є діти першого року життя, які захворіли на кір. Кількість випадків буде ще рости», – сказав фахівець.

«У 2018 році ситуація, на жаль, має погіршитися»

Україна перебуває на порозі епідемії кору, вважає дитячий лікар Євген Комаровський.

Фактично ми зараз – на порозі епідемії кору. І якщо розуміти, наскільки критичний рівень вакцинації, то наявний на сьогодні рівень захворюваності – це практично подарунок долі, нам ще дуже щастить... В 2018 році ситуація, на жаль, має погіршитися

«Що стосується ситуації з кором, то вона цілком очікувана і прогнозована. Виною всьому – висока ефективність вакцинації від кору. Саме висока ефективність вакцинації призвела до того, що люди перестали боятися кору і тепер бояться щеплень. Як наслідок – фактично ми зараз – на порозі епідемії кору. І якщо розуміти, наскільки критичний рівень вакцинації, то наявний на сьогодні рівень захворюваності – це практично подарунок долі, нам ще дуже щастить. Думаю, що в 2018 році ситуація, на жаль, має погіршитися, тому що особливої активності нещеплених на спостерігається – вони, як і раніше, не бояться. Попутно не покращує ситуацію і те, що питання вакцинації, як і раніше, не є пріоритетними для людей, які керують нашою державою. Ця тема ігнорується ними постійно. Але вже дуже скоро вона буде викликом для нас усіх», – повідомив Радіо Свобода Євген Комаровський.

«Серед тих, хто захворів, 70% – це невакциновані»

Медики наголошують: вакцинація – єдиний надійний захист від кору.

Серед тих, хто захворів, 70% – це невакциновані. Ми відмічаємо, що серед так званих вакцинованих насправді багато невакцинованих дітей, тобто, ті діти, які вакциновані лише на папері, бо мають куплені довідки

«Серед тих, хто захворів, 70% – це невакциновані. Крім того, треба розуміти, вакциновані однією дозою чи двома дозами. Ефективність однієї дози – 90-95%, дві дози – це 98% і вище. 1-2% вакцинованих можуть не створити імунітет при вакцинації, тому можуть захворіти і потрапити в статистику. І ми повинні розуміти і той момент, це з практики моєї і моїх колег, ми відмічаємо, що серед так званих вакцинованих насправді багато невакцинованих дітей, тобто, ті діти, які вакциновані лише на папері, бо мають куплені довідки про вакцинацію, але в статистику вони потрапляють як вакциновані», – сказав Лапій.

«В Україні за минулий рік менше від половини дітей вакциновані проти кору»

Спалахи кору мають циклічний характер і відбуваються кожні 5-6 років, головна причина спалахів – низьке охоплення щепленнями, наполягають в ЮНІСЕФ: «Статистика насторожує: в Україні за минулий рік менше від половини дітей вакциновані проти кору, згідно з календарем».

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Є області, в яких дуже багато батьків відмовляються вакцинувати дітей від кору

«Є області, в яких дуже багато батьків відмовляються вакцинувати дітей від кору», – додає Федір Лапій.

Мама двох дівчаток – одного та двох років – Тетяна з Київської області теж підтверджує: «Є в мене такі знайомі, що не роблять вакцинації дітям. Вони говорять: навпаки, кращий імунітет від народження в дитини, ніж ми вакцинуємо дитя – ми імунітет дитини вбиваємо за рахунок вакцини. Я за те, щоб вакцина була. На днях зателефонувала до мене знайома, коли малому вже 2,5 роки, вона почала робить БЦЖ, коли воно робиться після народження, до речі, впродовж доби. Мабуть, переосмислила», – каже Тетяна.

Вакцина КПК є, бельгійська

Сама Тетяна підтримує щеплення. І обидві донечки вже мали б бути вакциновані. Однак менша нині хворіє, тому мама відклала щеплення. Старшій зробила щеплення від кору не в 12 місяців, як зазначено у календарі щеплень, а нещодавно, бо раніше, каже, не було вакцини.

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«Це минулий рік. До року скільки їздила, важились, мірялись, питала за вакцину. А вони кажуть: немає або купляйте за свої кошти, і ми вам вколимо», – говорить жінка.

Федір Лапій визнає, що протягом останніх 3-5 років були значні перебої з постачанням вакцин, але зараз, каже, в Україні вакцин проти кору достатньо.

Ми маємо на сьогоднішній день понад 600 000 доз вакцин. На початку 2018 року очікується надходження нової партії

«Ми маємо на сьогоднішній день понад 600 000 доз вакцин. Цієї кількості цілком достатньо, щоб довакцинувати тих дітей, які потребують як планової вакцинації (12 місяців і 6 років), так і вакцинації з порушенням календаря щеплень. На початку 2018 року очікується надходження нової партії вакцин про кору, краснухи та паротиту», – сказав Лапій Радіо Свобода.

Кореспондент Радіо Свобода перевірила наявність вакцин особисто. Це – вакцина КПК (для профілактики кору, паротиту та краснухи) Priorix виробництва GSK (Бельгія) в одній із київських поліклінік:

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Дорослі можуть вакцинуватися за власний кошт

Вакцина безкоштовна, куплена за державні кошти, щоправда, призначена лише для дітей. Дорослі поки що можуть вакцинуватися лише за власний кошт: «Її використовувати для дорослих ми не маємо права, буде нецільове використання. А оскільки в нас скоро має бути надходження нової партії, ми маємо випадки кору серед дорослих, ми маємо серед дорослих незахищених від кору, ми маємо так звану групу ризику, особливо медичні працівники, які контактують з хворими, оперативний штаб може прийняти рішення щодо використання частини вакцин для дорослих, які контактують з хворими і перебувають у групі ризику», – розповів Лапій.

Оперативний штаб МОЗ, за його словами, уже прийняв таке рішення. Наразі готуються документи.

Фахівець додає, що в Радянському Союзі людей щеплювали один раз, а більшість дорослого населення вакцинувалася саме тоді. Тому тим дорослим, які не отримали другу дозу вакцинації, медики радять щепитися зараз, тому що від кору захищають дві дози вакцини. Щоб з’ясувати, чи є у вас антитіла і чи потрібне Вам щеплення, можна зробити лабораторний тест.

А що робити тим, хто перехворів на краснуху і паротит, які входять у наявну вакцину КПК? Чи існує окрема вакцина лише проти кору?

Окремої вакцини від кору наразі в Україні немає, каже Федір Лапій. Людина може бути щеплена комбінованою вакциною проти кору, краснухи та епідпаротиту.

«Летюче» інфекційне захворювання

Дитячий лікар Євген Комаровський каже, що кір – «летюче» інфекційне захворювання, яке розповсюджується на 300-400 метрів: якщо у під’їзді є хворий на кір – то Ви вже ризикуєте заразитися.

За даними медиків, 9 із 10 неімунізованих людей, що контактують із хворим, будуть заражені.

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Під загрозою – усі діти та дорослі, які не робили щеплення

На сьогодні існує високий ризик захворювання на кір серед дітей, які не отримали щеплення. Підлітки та дорослі, які раніше не хворіли на кір і не робили щеплення, також залишаються вразливими до захворювання. У дорослих кір зазвичай має набагато тяжчий перебіг.

Найбільше наражаються на ризик захворіти невакциновані медичні працівники.

Кір має серйозні ускладнення

Інкубаційний період кору (тобто період, коли симптоми ще не проявляються) становить 6-21 днів. Далі починається період захворювання з такими симптомами: висока температура, головний біль, нежить, сухий кашель, збільшення лімфовузлів, запалення слизової оболонки очей (сльозотеча, світлобоязнь, гнійні виділення), пронос та блювота. На 4-5 день хвороби з’являється червоний висип, який починається зі шкіри голови й обличчя, а згодом розповсюджується на все тіло. Хвороба із симптомами триває до 4 тижнів.

Morbillivirus – вірус кору – надзвичайно заразний, він швидко передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто під час вдихання найдрібніших крапель слизу, які потрапили в повітря при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.

Серед ускладнень, які викликає кір – ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору.

Специфічного лікування від кору немає. Лікують зазвичай симптоми. Крім того, для лікування використовують вітамін А.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, щороку в світі 30-24 мільйонів дітей хворіють на кір, понад 800 тисяч помирають від самої інфекції та її ускладнень. Це означає 314 смертей на день, 13 смертей щогодини.

Протипоказання до вакцинації КПК

Перелік протипоказань щодо вакцинації КПК невеликий. Він не включає легкі застуди з температурою до 38°С. Вакцинацію не роблять, якщо є високий ризик серйозної реакції та при станах, коли імунна відповідь на введену вакцину не сформується:

Гостре захворювання, що супроводжується температурою, вищою за 38,5°С. Серйозна алергічна реакція (анафілактичний шок) на попередню дозу вакцини чи відома алергічна реакція на один із компонентів вакцини (наприклад, на желатин, неоміцин, курячий білок тощо). Захворювання і стани організму, при яких після введення вакцини імунітет може не сформуватися (наприклад, в умовах хіміотерапії в онкологічних хворих; при вживанні великих доз стероїдних гормонів; при вживанні ліків, що пригнічують імунітет; при СНІДі). Вагітність. Вакциною КПК не прищеплюють вагітних, адже вона містить живі віруси. Щеплення проти кору необхідно зробити на етапі планування вагітності.

Ризики відмови від вакцинації

За даними ЮНІСЕФ: «З 1000 людей, які заразилися кором, 1 помирає, 1 захворює на енцефаліт, а 50 отримують тяжкі ускладнення, від яких страждають усе життя. Водночас випадки складних реакцій на вакцину трапляються з меншою імовірністю, ніж один раз на мільйон».

Щеплення проти кору проводять уже понад 50 років, і за ці роки вакцини зарекомендували себе як безпечний та ефективний спосіб профілактики, інформують в ЮНІСЕФ. Саме завдяки вакцинації вдалося знизити захворюваність на кір у десятки разів. Тільки з 2000 по 2016 роки смертність від кору знизилася на 79%, а це означає, що вакцини зберегли 20,3 мільйона дитячих життів у всьому світі. Щонайменше в п’яти регіонах світу кір має бути повністю викорінений до 2020 року – таку стратегічну мету проголосила ВООЗ. Переважна більшість європейців мають усі щеплення КПК за календарем, тож у 42 з 53 країн Європи вдалося зупинити поширення кору. Проблемними залишаються ті країни, де рівень охоплення щепленнями недостатній. На жаль, серед цих країн й Україна.

Ти часом уряд Чорногорії, щоб зменшити кількість невакцинованих дітей від корі, краснухи та паротиту, запровадив покарання для батьків до 2000 євро.