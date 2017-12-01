Комаровський: Україна – «на порозі епідемії кору»

Зростання кількості випадків захворювання на кір в Україні є цілком прогнозованою ситуацією через критичний рівень вакцинації, заявив Радіо Свобода дитячий лікар Євген Комаровський. Він додав, що Україна перебуває на порозі епідемії кору.

«Що стосується ситуації з кором, то вона цілком очікувана й прогнозована. Виною всьому – висока ефективність вакцинації від кору. Саме висока ефективність вакцинації призвела до того, що люди перестали боятися кору і тепер бояться щеплень. Як наслідок – фактично ми зараз на порозі епідемії кору. І якщо розуміти, наскільки критичний рівень вакцинації, то наявний на сьогодні рівень захворюваності – це практично подарунок долі, нам ще дуже щастить», – сказав лікар.

За прогнозами Євгена Комаровського, в 2018 році ситуація «має погіршитися, тому що особливої активності нещеплених на спостерігається – вони, як і раніше, не бояться». «Попутно не покращує ситуацію і те, що питання вакцинації, як і раніше, не є пріоритетними для людей, які керують нашою державою. Ця тема ігнорується ними постійно. Але вже дуже скоро вона буде викликом для нас усіх», – сказав Комаровський.

Як повідомив Радіо Свобода головний дитячий імунолог Києва Федір Лапій, за 10 місяців цього року в Україні зафіксували 2381 випадок захворювання на кір, двоє дітей в Одеській області померли.

У 2016 році в Україні, за даними ЮНІСЕФ, були зареєстровані 102 випадки кору, а 2015-го – 105.

У ЮНІСЕФ заявляють, що спалахи кору мають циклічний характер і відбуваються кожні 5-6 років, головна причина спалахів – низьке охоплення щепленнями. «Статистика насторожує: в Україні за минулий рік менше від половини дітей вакциновані проти кору, згідно з календарем», – заявляють у Дитячому фонді ООН.

У МОЗ повідомили, що протягом останніх 3-5 років були значні перебої з постачанням вакцин, але зараз в Україні їх достатньо.

Серед ускладнень, які викликає кір – ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору. Кір легко передається від людини до людини. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди: нежить, температуру, кашель, приблизно через тиждень з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та нижній частинах тулуба).

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, щороку в світі 30-24 мільйонів дітей хворіють на кір, понад 800 тисяч помирають від самої інфекції та її ускладнень. Це означає 314 смертей на день, 13 смертей щогодини.