МОЗ: у Запорізькій області кількість хворих на кір зросла до 93

У Запорізькій області на кір захворіли 93 людини, зокрема у листопаді – 70.

Як повідомляє прес-служба обласного лабораторного центру МОЗ, на Запоріжжі з кінця вересня зафіксований різкий ріст захворюваності на кір – в жовтні офіційно були зареєстровано 23 випадки.

За даними МОЗ, на початку вересня в Україні зареєстрували 1627 випадків кору, двоє дітей в Одеській області померли. Найбільше випадків тоді фіксували в Івано-Франківській, Одеській та Тернопільській областях.

Кір є однією з головних причин дитячої смертності у світі. Він загрожує і дітям, і дорослим, не захищеним щепленням. Захворювання проявляється через високу температуру, нежить, кашель, висип, іноді до симптомів додаються блювання і пронос. Кір може ускладнитися пневмонією чи викликати ураження головного мозку. Головною причиною спалахів кору є низький рівень охоплення вакцинацією.