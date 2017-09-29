МОЗ: в трьох областях невакцинованих від кору дітей не допускатимуть у навчальні заклади

У Міністерстві охорони здоров’я заявляють, що в Івано-Франківській, Одеській і Тернопільській областях невакциновані від кору діти не допускатимуться у навчальні заклади.

Як повідомляє прес-служба відомства, щоб попередити поширення спалаху інфекції, у трьох областях з найбільшим числом захворілих невакциновані діти не допускатимуться до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів.

МОЗ закликає батьків в усіх областях України вакцинувати дітей, щоб вберегти їх від цього захворювання.

Здебільшого на кір хворіють діти, однак реєструється значне число хворих серед дорослих, додають в міністерстві.

На початок вересня в Україні зареєстровано 1627 випадків кору, двоє дітей в Одеській області померли. Найбільше випадків зареєстрували в Івано-Франківській (747 випадків), Одеській (589 випадків) та Тернопільській (70 випадків) областях.

Кір є однією з головних причин дитячої смертності у світі. Він загрожує і дітям, і дорослим, не захищеним щепленням. Захворювання проявляється високою температурою, нежитем, кашлем, висипом, іноді до симптомів додаються блювання і пронос. Кір небезпечний тим, що може ускладнитися пневмонією чи викликати ураження головного мозку. Головною причиною спалахів кору є низький рівень охоплення вакцинацією.