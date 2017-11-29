У Києві зростає захворюваність на кір – КМДА

У Києві спостерігається ріст захворюваності на кір, повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Миколу Поворозника.

За повідомленням, якщо у жовтні такий діагноз поставили 13 особам, то за 22 дні листопада в місті вже захворіли 23 людей, 12 з яких – діти.

«Станом на 23 листопада в столиці зареєстровано 79 випадків захворювання на кір. 63 хворих (у тому числі 52 дитини) було госпіталізовано. Понад 40% мали важку форму захворювання. На щастя, летальних випадків наразі вдається уникати. Проте пам’ятаймо, що кір – серйозна інфекційна хвороба, через яку страждають і дорослі, і діти. До речі, зі всіх захворілих лише три дитини мали щеплення, які хоч і не вберегли від хвороби, але значно полегшили її перебіг», – сказав Микола Поворозник.

Він наголосив, що вакцинація – єдиний надійний захист від кору. За словами Поворозника, у Києві є достатньо вакцин.

Серед ускладнень, які викликає кір – ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору. Кір легко передається від людини до людини. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди – нежить, температуру, кашель, приблизно через тиждень з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та нижній частинах тулуба).