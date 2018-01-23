МОЗ проводить службове розслідування щодо нестачі вакцин в окремих регіонах – Курпіта

Міністерство охорони здоров’я України проводить службове розслідування щодо недостачі вакцин в окремих регіонах, повідомив переможець конкурсу на посаду директора Центру громадського здоров’я Володимир Курпіта.

«МОЗ України розглянуло ситуацію щодо необхідності перегляду планування обсягу вакцин на наступний період. Наразі відбувається службове розслідування щодо ситуа­ції з нестачею вакцин в окремих регіонах», – повідомив Курпіта.

За його словами, МОЗ реагує на звернення регіонів з приводу відсутності вакцин, здійснюючи перерозподіл.

«Наприклад, уже найближчим часом до 10 тисяч доз вакцини КПК (проти кору, правця і краснухи) з інших регіонів буде направлено в Закарпатську область», – додав він.

Раніше у Центрі громадського здоров’я МОЗ України повідомили, що впродовж перших трьох тижнів 2018 року на кір захворіли 2084 людей – 1375 дітей і 709 дорослих.

18 січня в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що з початку спалаху кору в Україні померли вже восьмеро людей.

Кір легко передається від людини до людини, поширюється при кашлі, тісних особистих контактах. Вірус залишається активним і живе в повітрі або на інфікованих поверхнях протягом 2 годин. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди: нежить, температуру, кашель, приблизно через тиждень з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та нижній частинах тулуба). Серед ускладнень, які викликає кір, – ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору.