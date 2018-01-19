Супрун: від початку спалаху кору в Україні померла вже восьма людина

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявляє, що з початку спалаху кору в Україні померли вже восьмеро людей. Про це вона сказала під час Години запитань до уряду в парламенті 19 січня.

«Вчора стало відомо про ще одну смерть від кору. Це дитина, яка не була вакцинована. Це восьмий випадок смерті з моменту початку спалаху і це трагедія нашого суспільства, в якому люди помирають від хвороб, що попереджуються щепленнями», – сказала в.о. міністра.

16 січня в МОЗ повідомили, що протягом перших двох тижнів нового року на кір захворіли 1 285 людей – 856 дітей і 429 дорослих.

У Міністерстві охорони здоров’я підкреслили, що в Україні немає епідемії кору, однак є спалахи і закликали вакцинуватися.

Кір легко передається від людини до людини, поширюється при кашлі, тісних особистих контактах. Вірус залишається активним і живе в повітрі або на інфікованих поверхнях протягом 2 годин. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди: нежить, температуру, кашель, приблизно через тиждень з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та нижній частинах тулуба). Серед ускладнень, які викликає кір, – ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору.