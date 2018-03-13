МОЗ: кількість нових випадків захворювання на кір зменшується

В Україні зменшується кількість нових випадків захворювання на кір, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

У МОЗ зазначили, що з минулого тижня кількість нових випадків захворювання на кір в Україні зменшилась ще на 10 відсотків.

«Незважаючи на зменшення кількості нових випадків, ризики захворювання на кір зберігаються. Просимо батьків по всій Україні вакцинувати своїх дітей не лише проти кору, а й проти інших захворювань відповідно до календаря щеплень, а також надолужити пропущені щеплення, якщо ваші діти не отримали вакцинацію у попередні роки», – заявили в міністерстві.

За даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, за 10-й тиждень 2018 року на кір захворіли 617 людей: 216 дорослих і 401 дитина.

Згідно з повідомленням усього впродовж 10 тижнів 2018 року на кір захворіли 7069 людей – 2434 дорослих і 4635 дітей.

У МОЗ заявили, що найбільше людей захворіли на кір у Івано-Франківській (1566), Закарпатській (1279), Одеській (1063), Чернівецькій (677) та Львівській областях (550). Найменша кількість випадків захворювання спостерігається у Луганській і Чернігівській (по чотири), Сумській (п’ять), Харківській (10), Херсонській областях (13).

Кір легко передається від людини до людини, поширюється при кашлі, тісних особистих контактах. Вірус залишається активним і живе в повітрі або на інфікованих поверхнях протягом двох годин. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди: нежить, температуру, кашель, приблизно через тиждень з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та нижній частинах тулуба). Серед ускладнень, які викликає кір, – ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору.