ЮНІСЕФ доставив в Україну 220 тисяч доз вакцини від кору – МОЗ

Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ уже доставив в Україну 220 тисяч доз вакцини від кору, повідомив директор Центру громадського здоров’я МОЗ України Володимир Курпіта.

«ЮНІСЕФ здійснив прискорену поставку вакцин у відповідь на спалах кору у кількості 220 тисяч доз вакцини, які були закуплені на кошти державного бюджету», – повідомив він.

За його словами, вакцина вже є в Україні, перебуває на складах підприємства «Укрвакцина», вакцини будуть доставлені в регіони протягом цього тижня.

Раніше в МОЗ повідомляли про спалах кору в Україні.

Кір легко передається від людини до людини, поширюється при кашлі, тісних особистих контактах. Вірус залишається активним і живе в повітрі або на інфікованих поверхнях протягом 2 годин. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди: нежить, температуру, кашель, приблизно через тиждень з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та нижній частинах тулуба). Серед ускладнень, які викликає кір, – ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору.