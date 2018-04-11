У Дніпрі зафіксували спалах кору у виші, захворіли 26 людей

У Дніпрі, в гуртожитку Дніпровського аграрно-економічного університету зафіксовано спалах кору. Інформацію про це Радіо Свобода 11 квітня підтвердили в обласному лабораторному центрі МОЗ України.

За даними центру, захворіли 26 людей – 23 студенти і троє працівників університету, серед яких і вагітна жінка. 19 пацієнтів шпиталізовані до інфекційної лікарні, решта лікуються амбулаторно.

Як розповіли медики, в усіх студентів однакові симптоми – висока температура і висип. У всіх пацієнтів були відсутні щеплення.

Гуртожиток, де захворіли студенти, закрили на карантин на два тижні, там здійснюють протиепідемічні заходи.

Загалом 2018 року в Дніпропетровській області зареєстровано 426 випадків захворюваності на кір, більш ніж половина хворих – діти.

В Україні з початку року станом на кінець березня на кір захворіла 9091 людина, а п’ятеро дорослих і двоє дітей померли від ускладнень, повідомило 3 квітня Міністерство охорони здоров’я на своєму сайті. Найбільше людей захворіли на кір у Івано-Франківській (1807), Закарпатській (1607), Одеській (1207), Чернівецькій (855), Львівській (870) областях. Найменша кількість випадків захворювання спостерігається у Луганській (4), Сумській (5), Харківській і Чернігівській (по 12), Херсонській (18) областях.

Кір легко передається від людини до людини, поширюється при кашлі, тісних особистих контактах. Вірус залишається активним і живе в повітрі або на інфікованих поверхнях протягом двох годин. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди: нежить, температуру, кашель, приблизно через тиждень з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та нижній частинах тулуба). Серед ускладнень, які викликає кір, – ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору.