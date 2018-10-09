Захворюваність на кір серед дітей залишається високою – МОЗ

Захворюваність на кір серед дітей залишається високою, повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ України.

«Ризик захворіти збільшується і через спільне перебування дітей у школах та дитячих садках. Тому дуже важливо, щоб діти були вчасно щеплені за календарем профілактичних щеплень», – заявили в МОЗ.

Згідно з повідомленням, упродовж минулого тижня на кір захворіли 554 людини (157 дорослих і 397 дітей), що на 3% більше, ніж за тиждень до цього.

Відповідно до підрахунків МОЗ, від початку року на кір захворіли 32 489 людей – 13 013 дорослих і 19 476 дітей.

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Кір – небезпечне і дуже заразне захворювання, ліків від якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть мати смертельні наслідки. Діти, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику.

Кір легко передається від людини до людини, поширюється при кашлі, тісних особистих контактах. Вірус залишається активним і живе в повітрі або на інфікованих поверхнях протягом двох годин. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди: нежить, температуру, кашель, приблизно через тиждень з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та нижній частинах тулуба). Серед ускладнень, які викликає кір, – ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору.