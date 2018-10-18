Спалах кору на Івано-Франківщині: МОЗ виявило недотримання умов зберігання вакцини

Причиною спалаху кору на Івано-Франківщині стало недотримання вимог щодо зберігання і введення вакцин. Про це повідомили у міністерстві охорони здоров’я України.

«Комісія МОЗ України з розслідування спалаху провела перевірку у селі Петранка Івано-Франківської області, де захворіли 53 дітей віком від 5 до 13 років. Причиною спалаху кору стала низка грубих порушень, які у терміновому порядку має виправити департамент охорони здоров’я області», – ідеться у повідомленні.

Як виявила комісія, у селі проживає багато дітей, які не були вакциновані у попередні роки, їх також не включили у план вакцинації на цей рік. Окрім того, у приміщенні місцевого Центру невідкладної допомоги вимикалась електроенергія, а альтернативними її джерелами приміщення не забезпечене. Також перевірка виявила порушення правил проведення профілактичних щеплень медичними працівниками і техніки введення імунобіологічних препаратів і неналежне ведення медичної документації.

Читайте також: У Європі рекордна кількість хворих на кір – Україна серед «лідерів» – ВООЗ

«Відсутність окремих медичних документів (форми 063/о та «інформовану згоду на щеплення» від батьків при проведенні щеплень) ставить під сумнів сам факт проведення щеплення для всіх дітей, хворих на кір», – зазначається у повідомленні МОЗ.

17 жовтня у міністерстві зазначили, що за останній тиждень на кір захворіли 707 українців, а з початку 2018 року – понад 33 тисячі.

Читайте також: Захворюваність на кір серед дітей залишається високою – МОЗ

Кір – небезпечне і дуже заразне захворювання, ліків від якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть мати смертельні наслідки. Діти, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику.

Кір легко передається від людини до людини, поширюється при кашлі, тісних особистих контактах. Вірус залишається активним і живе в повітрі або на інфікованих поверхнях протягом двох годин. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди: нежить, температуру, кашель, приблизно через тиждень з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та нижній частинах тулуба). Серед ускладнень, які викликає кір, – ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору.