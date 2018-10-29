На Закарпатті від кору помер 12-річний хлопчик

У Мукачеві, в реанімаційному відділенні Закарпатської обласної дитячої клінічної лікарні помер 12-річний хлопчик. Як повідомив Радіо Свобода головний лікар дитячої обласної лікарні Роман Шніцер, смерть настала у результаті ускладнень від кору. Про це свідчить розтин тіла дитини.

Хлопчика із села Страбичево привезли у лікарню зранку 27 жовтня у стані середньої важкості. «Не дивлячись на всі вжиті заходи, стан погіршувався, дитину перевели у реанімацію. На жаль, медики були безсилі. Це блискавична форма ускладнення, – зазначив Шніцер. – Розтин показав суцільні крововиливи в організмі». Того ж дня хлопчик помер.

За словами головного лікаря, батьки певний час лікували дитину вдома під наглядом приватного педіатра. Хлопчик не був щеплений.

«Два факти, на жаль, тут є важливі: дитина не була щеплена від кору. І форма ускладнень була миттєвою, – каже лікар, – На сьогодні, дуже багато дітей хворих на кір якраз із сіл Горонда, Страбичево. Відсоток щеплених невисокий – 60 відсотків. Дуже важко ця тема сприймається, дискредитоване питання».

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Тим часом батько хлопчика вчора, 28 жовтня, звернувся із заявою у Мукачівський міський відділ поліції про неналежне виконання роботи лікарями. «У поліції розпочали розслідування за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України (Неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником). Призначено експертизи, вилучені первинні медичні документи. Проводять розслідування», – повідомили Радіо Свобода у прес-служба поліції.

У жовтні на кір захворіло 18 дітей загальноосвітньої школи у селі Горонда Мукачівського району. Попередній спалах кору на Закарпатті епідеміологи зафіксували у травні, коли на кір захворіли понад 56 учнів школи села Чорна Тиса.

Кір – небезпечне і дуже заразне захворювання, ліків від якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть мати смертельні наслідки. Діти, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику.

Кір легко передається від людини до людини, поширюється при кашлі, тісних особистих контактах. Вірус залишається активним і живе в повітрі або на інфікованих поверхнях протягом двох годин. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди: нежить, температуру, кашель, приблизно через тиждень з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та нижній частинах тулуба). Серед ускладнень, які викликає кір, – ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору.