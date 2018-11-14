У Львівській області фіксують спалах захворюваності на кір

Понад 200 осіб із діагнозом кір станом на 14 листопада перебувають на лікуванні у Львівській обласній лікарні. Від початку року на кір захворіли 6300 людей. З них близько 70% були невакциновані, 11% прийняли одну дозу вакцини проти кору.

На Львівщині порівняно з іншими областями зафіксована найбільша чисельність хворих на кір. Двоє дітей цього року померли від ускладнень кору.

За словами керівника Департаменту охорони здоров’я у Львівській області Ірини Микичак, зараз спостерігається черговий спалах кору.

«У порівнянні з минулим тижнем, у рази зросла захворюваність на кір. Щотижня реєструємо 500 хворих. Єдиним методом профілактики від кору є вакцинація. Ми забезпечені європейською вакциною у Львівській області більше, аніж на 100%. Сьогодні маємо в резерві понад 40 тисяч вакцин. Тобто всі, хто потребує вакцинації, моментально її отримують у всіх закладах охорони здоров’я», – наголосила Ірина Микичак.

Минулого тижня у Пустомитівському районі Львівщини обмежили доступ невакцинованих дітей до закладів освіти та виховання. Спалах кору спостерігається і на виробництві, а також серед військовослужбовців.

«Усі мають зрозуміти, що немає сенсу на карантин зачиняти школи чи садочки, бо інкубаційний період захворюваності на кір становить 21 день. Дитина може зустріти хвору людину в ліфті чи крамниці. Якщо хтось контактував із хворим на кір протягом 72 годин, варто провакцинуватись тим, хто невакцинований чи отримав одну дозу вакцини. Тоді хвороба пройде без наслідків», – каже Наталія Тімко, експерт Департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації з епідеміології.

Львівські медики зауважили, що обов’язково вакцинувати дитину в 1 і 6 років. Якщо людина народжена до 1986 року, то їй варто прийняти другу дозу вакцини від кору.

«Доведено, що ті, хто вакциновані, захищені від хвороби на 95%, а 5%, які вакциновані навіть один раз, можуть захворіти, але не матимуть ускладнення у вигляді запалення легень, запалення головного мозку, тобто після лікування будуть здорові.

На день лікування хворого на кір коштує від 400 до 1200 гривень – залежно від перебігу хвороби.

За поширеними 13 листопада оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ, за останній тиждень в Україні на кір захворіли 1 682 людини — 506 дорослих і 1 176 дітей (на 35% більше, ніж минулого тижня). Єдиний спосіб зупинити спалах кору – вакцинація, також вказують у міністерстві і додають, що в усіх областях України достатньо вакцин для планової та посиленої імунізації.

З початку року на кір в Україні захворіло 38 108 людей (14 609 дорослих і 23 499 дітей), а від ускладнень кору померло 15 (4 дорослих і 11 дітей).

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