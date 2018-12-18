В Одеській області від ГРВІ померла дитина

В Одеській області від гострої респіраторної інфекції померла дитина віком менше року. Про це повідомили в Одеському обласному лабораторному центрі Мінохорони здоров’я.

Інцидент стався у Овідіопольскому районі. Дитина хворіла на коронавірус. Зазначається, що батьки не зверталися за медичною допомогою.

Медики повідомляють, що в області за тиждень кількість хворих на грип та ГРВІ зросла на 5,4%. Показник захворюваності перевищив епідемічний поріг. Зріс також показник госпіталізації хворих.

Найбільше на грип на інфекції хворіють діти (73,8%), зазначають медики.

13 грудня у Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що захворюваність на грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію перевищила епідемічний поріг

Грип – це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або ж близький контакт. Будь-хто в будь-якому віці може захворіти на грип.