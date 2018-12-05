За минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіли понад 195 тисяч українців – МОЗ

За минулий тиждень, 26 листопада – 2 грудня, на грип та ГРВІ захворіли понад 195 тисяч українців. Про це повідомили 5 грудня у міністерстві охорони здоров’я.

«Показник захворюваності на грип та ГРВІ становить 508,5 на 100 тисяч населення. Це лише на 2,0% менше епідемічного порогу по Україні. Протягом звітного тижня на грип та ГРВІ захворіли 195 740 людей, із них 68,2% діти віком до 17 років. Порівняно з минулим тижнем рівень захворюваності серед дорослих та дітей до 17 років збільшився на 12,5% та 8,5% відповідно», – ідеться у повідомленні.

Як зазначили у МОЗ, наразі одна людина померла від риновірусної інфекції, летальних випадків від грипу не зареєстровано.

З початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 117 159 людей, додали у міністерстві.

Грип – це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або ж близький контакт. Будь-хто в будь-якому віці може захворіти на грип.