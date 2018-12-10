У МОЗ розповіли про 5 правил, щоб не захворіти на грип

Найкращим способом вберегтися від грипу Міністерство охорони здоров’я України називає щорічну вакцинацію. «Але навіть вакцинованим людям варто дбати про власне здоров'я і дотримуватись базових правил, щоби уникнути розповсюдження інфекції», – нагадують у МОЗ.

«Вакцинуватися проти грипу не пізно впродовж усього сезону грипу. Цього року доступні дві вакцини проти грипу: вакцину «Ваксігрип Тетра» можна застосовувати для щеплення дітей віком від трьох років, а «Джісі Флю» — від шести місяців. Їх можна придбати в аптеці», – наголошує МОЗ у повідомленні 10 грудня.

Наступними порадами є «мити руки і не торкатися обличчя» («на руках дуже багато мікробів, тож торкаючись руками обличчя, ви збільшуєте шанси мікробів потрапити в організм»), а також «дотримуватися чистоти» («ретельно очистіть та продезинфікуйте поверхні, до яких часто торкаєтеся вдома, на роботі або в навчальних закладах»).

Медики також радять розвивати корисні звички («стежте за достатньою кількістю сну, будьте фізично активними, уникайте стресу, пийте багато води та харчуйтеся поживною їжею»).

Останнє правило – «Тримайте дистанцію». «Якщо захворіли ви – залишайтеся вдома, якщо хтось поруч – уникайте близького контакту. Це найпростіше правило допоможе зберегти здоров’я, адже грип швидко передається, а перебування хворого в людних місцях сприяє поширенню інфекції», – додають фахівці.

Раніше цього місяця в МОЗ повідомили, що з початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 117 159 людей.

Грип – це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або ж близький контакт. Будь-хто в будь-якому віці може захворіти на грип.