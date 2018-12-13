Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
13 Грудень 2018, Київ 14:56
Новини | Події

Захворюваність на грип та ГРВІ перевищила епідемічний поріг – МОЗ

МОЗ: показник захворюваності на грип з 3 до 9 грудня становив 528,2 на 100 тисяч населення

Дивитись коментарі

Захворюваність на грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію перевищила епідемічний поріг, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я України. Минулого тижня від грипу померла одна людина.

«За минулий тиждень показники захворюваності на грип та ГРВІ перевищили епідеміологічний поріг – захворіли понад 203 тисяч людей. Дуже важливо вакцинуватись, щоб отримати захист від грипу і тяжких ускладнень. Це вже зробили понад 127 тисяч українців», – заявили в МОЗ.

Кількість хворих на грип та ГРВІ зростає, вказують у МОЗ
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

У МОЗ розповіли про 5 правил, щоб не захворіти на грип

У відомстві зазначили, що показник захворюваності на грип з 3 до 9 грудня становив 528,2 на 100 тисяч населення, що на 1,8% більше епідемічного порогу в Україні. Епідемічні пороги перевищені в Харківській (23%), Житомирській, Сумській та Київській областях (12%), а також у Донецькій (1,1%).

Грип – це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або ж близький контакт. Будь-хто в будь-якому віці може захворіти на грип.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG