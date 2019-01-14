У МОЗ заявили про штурм адмінбудівлі НМУ імені Богомольця прихильниками Амосової

У міністерстві охорони здоров’я України повідомили про штурм адміністративної будівлі НМУ імені Богомольця.

«Це спроба екс-ректорки Катерини Амосової та її прихильників

потрапити до університету. Така спроба вторгнення є протизаконною», – ідеться в повідомленні.

У МОЗ зазначили, що Амосова ознайомилася з черговим наказом про звільнення 10 січня і жодних повноважень не має.

«Додатково відомча служба разом з Катериною Амосовою відповідно до

законодавства України мали звернутись до МОЗ України, а не адміністрації університету, як до органу, який видавав акт про поновлення та звільнення. Нагадаємо, що державні виконавчі служби зобов’язані повідомляти МОЗ України як засновника та власника державного університету про здійснення будь-яких виконавчих проваджень у державному університеті, зокрема, про плани захоплення та блокування університету державними виконавцями. Наразі таких повідомлень до МОЗ України не надходило», – зазначили у міністерстві.

Міністерство охорони здоров’я 8 січня втретє розірвало контракт із ректором Національного медичного університету імені Богомольця Катериною Амосовою.

Сама Амосова 10 січня заявила, що до неї в клініку прийшла «бригада з десяти осіб», які ознайомили її з наказами про звільнення як з посади ректора університету, так і з посади професора кафедри.

МОЗ вперше звільнило Катерину Амосову з посади ректора НМУ 30 березня. У відомстві заявляли, що міністерська комісія оцінила її роботу в 2017 році як незадовільну. Амосова звинувачення відкинула і звернулася до суду.

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30 вересня Печерський суд скасував наказ міністерства про звільнення Амосової з посади ректора найбільшого медичного університету в Україні. Однак у МОЗ заперечили, що для поновлення Амосової на посаді вона мала б наново укласти трудовий договір з міністерством, та закликали правоохоронні органи розслідувати її діяльність.

7 вересня МОЗ визнало виконувачем обов’язків ректора НМУ імені Богомольця Олександра Науменка.

На початку жовтня МОЗ вдруге розірвало контракт із Амосовою.