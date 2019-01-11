МОЗ повідомляє, що втретє звільнило Амосову з посади ректора НМУ імені Богомольця

Міністерство охорони здоров’я 8 січня втретє розірвало контракт із ректором Національного медичного університету імені Богомольця Катериною Амосовою. Про це йдеться в заяві МОЗ від 11 січня.

Згідно з заявою, підставою для звільнення Амосової стало «неусунення порушень у фінансово-господарській діяльності відповідно до вимог Держаудитслужби та її відсутність на робочому місці без поважної причини з 26 грудня по 8 січня».

«У березні 2016 року Держфінінспекція провела ревізію фінансово-господарської діяльності НМУ імені Богомольця за період з 1 жовтня 2012 року по 1 грудня 2015. У результаті перевірки було виявлено низку грубих порушень, які Держфінінспекція України зобов’язала керівництво НМУ усунути. Проте Катерина Амосова не виконала вимоги в повному обсязі. Загальна сума збитків, нанесених державі через невиконання вимог Держфінінспекції ректоркою НМУ, складає понад 3 мільйони гривень», – йдеться в повідомленні міністерства.

У МОЗ зазначають, що вважали Амосову поновленою на посаді ректора з 26 грудня 2018 року. Це було пов’язано з тим, що Окружний адміністративний суд Києва скасував попередній наказ МОЗ про звільнення Амосової і заборонив призначати будь-кого іншого на цю посаду.

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Сама Амосова 10 січня заявила, що до неї в клініку прийшла «бригада з десяти осіб», які ознайомили її з наказами про звільнення як з посади ректора університету, так і з посади професора кафедри.

МОЗ вперше звільнило Катерину Амосову з посади ректора НМУ 30 березня. У відомстві заявляли, що міністерська комісія оцінила її роботу в 2017 році як незадовільну. Амосова звинувачення відкинула і звернулася до суду.

30 вересня Печерський суд скасував наказ міністерства про звільнення Амосової з посади ректора найбільшого медичного університету в Україні. Однак у МОЗ заперечили, що для поновлення Амосової на посаді вона мала б наново укласти трудовий договір з міністерством, та закликали правоохоронні органи розслідувати її діяльність.

7 вересня МОЗ визнало виконувачем обов’язків ректора НМУ імені Богомольця Олександра Науменка.

На початку жовтня МОЗ вдруге розірвало контракт із Амосовою.