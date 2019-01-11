Електронна система дозволить лікарям укладати декларації понад ліміт – МОЗ

З 10 січня лікарі зможуть укладати декларації з пацієнтами понад рекомендовану кількість завдяки електронній системі. Про це повідомили 11 січня у міністерстві охорони здоров’я України.

«Для декларацій понад оптимальний обсяг як інструмент балансу вводяться коригувальні коефіцієнти. Ці зміни були внесені до електронної системи відповідно до постанови КМУ від 18 грудня 2018 року», – ідеться у повідомленні.

У міністерстві нагадали, що оптимальний обсяг практики для терапевта складає 2000 декларацій, для сімейного лікаря – 1800, для педіатра – 900. Оптимальний обсяг практики – кількість пацієнтів, яка з одного боку – дозволить пацієнту отримати якісні медичні послуги, а з іншого – забезпечить лікарю гідну оплату його роботи.