У МОЗ заявили про рішення, як вийти з суперечок навколо Одеського медуніверситету

У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що уряд ухвалив рішення, яке дасть змогу вийти з суперечок навколо спірного Одеського медичного університету: за цим рішенням, кажуть у МОЗ, цей університет фактично перестане існувати з юридичного погляду.

Як повідомило МОЗ у соцмережах, «в Україні буде створено новий Національний одеський медичний університет на базі Одеського національного медуніверситету і Кримського державного медуніверситету ім. С. І. Георгієвського».

«Оргпроцеси не вплинуть на поточний навчальний процес. Слідкуйте за новинами», – мовиться в короткому повідомленні без дальших подробиць.

Виконувачка обов’язків міністрині Уляна Супрун, зі свого боку, заявила, процитувавши це повідомлення: «У Національному одеському медичному університеті не залишиться місця для ректорів-хабарників і корупції, крадіжок мільйонів гривень платників податків, рейдерських захоплень і тітушок».

На сайтах МОЗ і Кабінету міністрів на цей час іще немає ніяких повідомлень із цього приводу.

Одеський медичний університет був останніми місяцями предметом суперечок щодо його керівництва і, як заявляли в МОЗ, рейдерських і фізичних захоплень прихильниками звільненого міністерством ректора.

Колишнього ректора Валерія Запорожана МОЗ звільнило з посади 17 липня після того, як попередніми місяцями проти нього висували звинувачення в корупції, але він заперечив їх через суд – про це навіть писали на Заході. Міністерство розірвало контакт із Запорожаном після того, як той не допустив комісію для перевірки виконання умов контракту з боку ректора.

Пізніше комісія Державної аудиторської служби України заявила про порушення фінансової дисципліни на суму близько 27 мільйонів гривень за останні три роки. Збитки перевищували 3 мільйони гривень, повідомила прес-служба державних аудиторів.

До призначення виборів нового ректора, які, згідно з повідомленнями одеських ЗМІ, були заплановані на 17 жовтня, міністерство залишило виконувачем обов’язків завідувача кафедри психології Костянтина Аймедова. Потрапити на своє робоче місце тому вдалося тільки 20 липня через дії частини колективу, яка підтримала Запорожана.

29 серпня Київський окружний адміністративний суд визнав незаконним рішення міністерства про розривання контракту із Запорожаном і призначення Аймедова виконувачем обов’язків, але лише в частині призначення нового керівника. Рішення суду також заборонило міністерству проводити будь-які дії щодо доручення виконання обов’язків ректора на будь-яку особу. У зв’язку з цим того ж дня Костянтин Аймедов переклав свої обов’язки на проректора Владлену Дубініну, як то передбачає внутрішній розпорядок вишу, затверджений іще Запорожаном. МОЗ лише визнало Дубініну в. о. ректора своїм наказом 7 вересня. Міністерство також оскаржило згадане рішення суду.

Але тим часом 31 серпня прихильники Валерія Запорожана зібрали частину робочого колективу, де проголосували за обрання виконувачем обов’язків ректора Юрія Сухіна, завідувача кафедри ортопедії і травматології. Присутні на цих зборах заявляли, що кількості присутніх було достатньо для кворуму, але супротивники Запорожана кажуть, що скликання працівників було незаконним, а принцип квотування не був дотриманий.

Пізніше там же було проведено засідання вченої ради університету, яка обрала головою ради Запорожана. Це засідання проходило паралельно із засіданням іншої вченої ради під керуванням Дубініної.

3 вересня МОЗ заявило, що не визнає Сухіна як «самопроголошеного керівника» університету і будь-яких його рішень і дій, що, як заявили в міністерстві, «не мають ніякого правового підґрунтя і є юридично нікчемними». Але 4 вересня з лікарняних і відпусток почали виходити проректори вишу, які разом із Запорожаном і Сухіним фізично взяли під контроль частину приміщень університету.

10 вересня під час візиту до Одеси в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що 14 вересня до університету приїде спеціальна комісія – в її складі мав бути державний секретар міністерства і заступник міністра внутрішніх справ. Проте комісія з міністерства не приїхала, чому – в міністерстві не повідомляли.

26 листопада Міністерство охорони здоров’я заявило про рейдерське захоплення Одеського національного медичного університету. «21 листопада МОЗ стало відомо про внесення змін до Єдиного держреєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), а саме, що було внесено запис про виконання обов’язків ректора Юрієм Сухіним», – заявили в міністерстві і наголосили, що МОЗ як орган управління не видавало наказу про покладення обов’язків ректора на Сухіна. «МОЗ вважає внесення запису до ЄДР про Сухіна рейдерським захопленням ОНМУ і просить утриматися від опрацювання документів за його підписом», – повідомили у відомстві.

А 10 грудня в МОЗ повідомили, що невідомі особи захопили приміщення Одеського національного медичного університету і не впускали працівників. «Наразі особи, які захопили університет, звільняють працівників, передаючи накази через вхідні двері університету, і знищують офіційну документацію», – заявили в міністерстві і пов’язали ці події з тим, що того ж дня комісія Міністерства юстиції розглядала скаргу МОЗ із приводу реєстрації Юрія Сухіна керівником ОНМУ.

Як повідомляв кореспондент Радіо Свобода, на місці були працівники виконавчої служби, але в їхніх ухвалах не було дозволу на захоплення будівлі. Тим часом одеська поліція заявила тоді, що ніякого захоплення медуніверситету не було, а в ньому працювала виконавча служба з виконавчим листом від суду, який ухвалив виконавче провадження. Проте ніяких подробиць щодо того рішення і провадження в поліції не навели. У МОЗ наступного дня відкинули заяву поліції і звернули увагу, що приміщення університету захоплювали працівники приватної охоронної фірми, а поліція лише спостерігала за їхніми діями. «Державні виконавчі служби не уповноважені здійснювати захоплення адміністративних будівель із застосуванням приватних охоронних фірм», – наголосили в міністерстві.