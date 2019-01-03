Супрун заявляє, що отримала 5 повісток у суд

Виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун заявляє, що 2 січня отримала п’ять повісток до Печерського райсуду Києва.

«Щойно отримала п’ять повісток в Печерський суд на 03.01.2019 на розгляд справ щодо адмінправопорушень. Чотири повістки від 04.12.2018 і одна – від 19.12.2018. По номерах на конвертах можна відслідкувати, що вони були відправлені 29.12.2018. Хтось дуже не хоче, щоб МОЗ з’явилося на суд», – написала Супрун у Twitter 2 січня.

У листопаді очільниця МОЗ повідомляла, що її викликали на допит у Генеральну прокуратуру України через заяву колишнього ректора Одеського медуніверситету Валерія Запорожана, з яким МОЗ України розірвав контракт після звинувачень у зловживаннях. Він ці звинувачення відкидав.

Одеський медичний університет був останніми місяцями предметом суперечок щодо його керівництва і, як заявляли в МОЗ, рейдерських і фізичних захоплень прихильниками звільненого міністерством ректора.