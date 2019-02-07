У Світовому банку очікують на продовження співпраці з Супрун – заява

Регіональний віце-президент Світового банку Сиріл Мюллер сподівається на продовження співпраці з виконувачкою обов’язків міністра охорони здоров’я Уляною Супрун – про це йдеться у повідомленні представництва Світового банку в Україні на Facebook-сторінці.

Згідно з ним, Мюллер зустрівся з Супрун під час свого візиту до України. На його думку, вона «продемонструвала стійке лідерство» у реформуванні медичної сфери.

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«Лише за дев’ять місяців від початку реформи первинної медико-санітарної допомоги 23 мільйони українців обрали сімейного лікаря, а 76% задоволені якістю послуг, порівняно з 10% у 2015 році. Постачальники первинної медичної допомоги, які укладали контракти з Національною службою охорони здоров’я, отримують більше фінансування, що йде на підвищення заробітної плати медичного персоналу для надання доступного догляду, придбання обладнання та оновлення медичних установ», – наводить слова Мюллера прес-служба установи.

Як додає регіональний віце-президент, він «очікує продовження нашої співпраці з міністром Супрун і розбудови успіхів, досягнутих вже сьогодні».

5 лютого стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун «вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень голови МОЗ». Першим про це повідомив лідер Радикальної партії Олег Ляшко, політична сила якого і подала відповідний позов. Пізніше інформацію підтвердили і в самому Міністерстві охорони здоров’я. В уряді заявили, що оскаржуватимуть це рішення суду.

6 лютого Супрун повідомила, що Окружний суд має розглянути клопотання представника Кабінету міністрів про скасування цієї заборони 11 лютого.

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Підтримку Уляні Супрун як очільниці Міністерства охорони здоров’я вже висловили президент Петро Порошенко, уряд і в дипломатичних колах. Крім того, користувачі соціальних мереж запустили онлайн-кампанію підтримки чиновниці.

Уляна Супрун понад два роки, від липня 2016 року, є виконувачем обов’язків міністра охорони здоров’я.

У квітні минулого року комітет Верховної Ради з питань охорони здоров’я підтримав зареєстрований у січні 2017 року проект постанови про звільнення в. о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун з посади. Супрун тоді заявила, що у відставку не збирається.